الامارات | تفاعل واسع مع زيارة رئيس الدولة إلى الكويت.. "الضيف الكبير والزعيم الاستثنائي.. نوَرت دارك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدَر وسم #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_زايد، قائمة المواد الأكثر تفاعلا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت الشقيقة، أمس.

وحقق وسم #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_زايد عدد مشاهدات تزيد على "525 مليون" مشاهدة حول العالم، بحسب صفحة "ترند الإمارات".

وتفاعل المئات من المتابعين في دولتي الإمارات والكويت مع الوسم، وعبَروا، من خلاله، عن فرحتهم بزيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الكويت، والتي تجسِد عمق العلاقات بين الدولتين.

ونالت مراسم الاستقبال الرسمية "المهيبة" التي جرت لصاحب السموّ رئيس الدولة، إعجاب المتابعين في دولة الإمارات، وقالوا إن الحفاوة الكبيرة في الاستقبال تدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى الكويت قيادة وشعبا، ووصفوا الاحتفاء بـ "المهيب".

وقال المتابع "عيناوي": "عيناوي: "لاتستطيع أن تتجاوز هذا الترحيب الكبير الحكومي والشعبي والاستقبال الفخم في الكويت والمشاعر الصادقه التي نراها هنا".

وقال المتابع "الموسوي": "ياجمال الاستقبال المهيب من رجال الأمن والشعب الكويتي الأصيل حفظكم الله ورعاكم".

وأكَد متابعون على أن زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت الشقيقة، تؤكِد عمق العلاقات الكويتية والإماراتية، والروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتؤكد وحدة الصف الخليجي لتحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وقال المتابع "عبد العزيز العتيبي": "تأتي زيارة رئيس دولة الإمارات لتؤكد عمق العلاقات الكويتية والإماراتية بجذور راسخة وآفاق واعدة. وحدة الصف الخليجي لتحقيق الاستقرار والازدهار."

وقالت المتابعة "سلامة": "الإمارات والكويت.. روابط اجتماعية وثقافية تجمع الشعبين الشقيقين، وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة، ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة".

من جانبهم رحَب المتابعون في دولة الكويت بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، برسائل ترحيبية كثيرة، واصفين سموًه بـ"الضيف الكبير والزعيم الاستثنائي".

كما أطلق كويتيُون عددا من الأوسمة على "إكس" ترحيبا بالزيارة، من بينها، "محمد بن زايد في الكويت"، و"الإمارات تحب الكويت"، و "زيارة محمد بن زايد للكويت"، و" الكويت ترحب بمحمد بن زايد" ، و"الكويت تنوِر بمحمد بن زايد".

وأرفق المتابعون الأوسمة بعبارات ترحيبية، فقال المتابع "iFax9": "مرحبا مليار والله … يابو خالد في دارك وبين أهلك وأخوانك".

وقال المتابعة "مناير": "أبرك الساعات والله نورت دارك ومكانك".

من جهتم كتب متابعون أبياتا من الشعر تجسِد روابط المحبة والأخوة بين دولتي الإمارات والكويت، فكتب المتابع "عبد الرحمن":

"هذي العلاقات وأسمع بيتي الآتي

آنا الخليجي ورافع بالسما صيتي

قلب الكويتي على قلب الإماراتي

وقلب الإماراتي بنبضاته كويتي".

وغادر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، دولة الكويت الشقيقة في ختام زيارة دولة قام بها سموّه.

بحث سموُه خلالها، مع أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، العلاقات الأخوية ومسارات تطوير التعاون والعمل المشترك في المجالات المختلفة، بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.