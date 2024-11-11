الإمارات والكويت.. حفاوة تجسد متانة العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - ترتبط الإمارات والكويت بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، حيث احتفت دولة الكويت قيادة وشعباً، أمس، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورافق طائرة سموه لدى دخولها أجواء الكويت سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً بزيارته، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة لدى وصول موكب سموه الذي رافقته طائرة تحمل علم دولة الإمارات إلى «قصر بيان»، واصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين، ويرددون العبارات الترحيبية على امتداد الطريق إلى القصر بجانب مجموعة من الخيالة، فيما أدت فرق الفنون الشعبية الكويتية عروضها ولوحاتها التراثية الترحيبية.