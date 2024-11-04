الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، مريم ناصر حارب القمزي، والدة اللواء الركن محمد خلفان خميس المهيري، وكل من عبدالله وأحمد وناصر خلفان خميس المهيري، وذلك خلال زيارة سموّه، أمس، مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموّه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيدة، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.