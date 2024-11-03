الامارات | مكتوم بن محمد: من زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس»، داعياً له بالرحمة، ومؤكداً أن دولة الإمارات لاتزال تسير على نهجه.

وقال سموه: «عشرون عاماً مرّت على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه، من الشيخ زايد انطلقت المسيرة، وبرؤيته أزهرت وأثمرت، وعلى نهجه نستمر، رحم الله الوالد المؤسس وأسكنه فسيح جناته».

مكتوم بن محمد:

عشرون عاماً مرّت على وفاة زايد.. لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه.