الامارات | 60.2 ألفاً عدد المسجلين للحج في «الشؤون الإسلامية والأوقاف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبول طلبات كل من بلغت أعمارهم 70 فما فوق، لأداء فريضة الحج في الموسم المقبل (1446هـ/ 2025م) حسب المعايير والشروط المعتمدة، وأوضحت أن عدد من سجلوا للحج عبر قنوات الهيئة، بلغ نحو 60 ألفاً و248 متعاملاً، منهم 51 ألفاً و732 لم يسبق لهم أداء المناسك من قبل.

وذكرت الهيئة أن حصة دولة الإمارات المخصصة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية تبلغ 6228 حاجاً، تم توزيعها على المواطنين، حسب النظام المرجعي المنظم لشؤون الحج، مؤكدة أن عملية الفرز الأولي انتهت بسلاسة ومرونة وشفافية، من خلال نظام الحج والعمرة الإلكتروني، وتم اعتماد 3051 تصريحاً لفئة أصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المستعصية وكبار المواطنين مع محارمهم ومرافقيهم، أي ما يعادل نسبة 49% من إجمالي الحصة، وشمل ذلك جميع المتعاملين المسجلين لعمر 70 عاماً وأكثر. وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3177 تصريحاً لبقية الفئات العمرية مع محارمهم ومرافقيهم، بنسبة 51% من إجمالي الحصة.

ونوّهت الهيئة بأنه سيتم إشعار المقبولين للحج للموسم القادم من خلال الرسائل النصية، مع إرسال رسائل اعتذار نصية أخرى للذين لم يتم اختيارهم وفق عملية الفرز، سائلة الله لهم التوفيق في الأعوام المقبلة.