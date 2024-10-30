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الزيودي والمرر يحضران احتفال سفارة تركيا بيومها الوطني

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه توقاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 101 لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق ريكسوس المارينا في أبوظبي، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، بجانب عدد من أبناء الجالية التركية المقيمة في الدولة.
وأشاد السفير التركي، في كلمته خلال الحفل، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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