الامارات | "المعاشات": التسجيل وإنشاء حساب الخطوة الأولى لإنجاز الخدمات على منصة "معاشي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المتعاملين إلى تعزيز شراكتهم مع الهيئة، من خلال التعاطي مع متطلبات منصة "معاشي" في الخطوة الأولى المتمثلة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني www.gpssa.gov.ae والتسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على المنصة، حيث يعد التسجيل الخطوة الأولى الرئيسية لتمكين أصحاب العمل والأعضاء من المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من الوصول للمنصة وإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأشخاص الحاليين المخولين أو المفوضين نيابة عن صاحب العمل تسجيل الدخول والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني، بينما يتوجب على المفوض الجديد إنشاء حساب واختيار صاحب العمل وتقديم طلب الموافقة للهيئة التي تقوم بدروها بإرسال الطلب لصاحب العمل لاعتماده ومن ثم الموافقة على طلب التسجيل والاطلاع على لوحة بيانات صاحب العمل وإنجاز الخدمات.

وسيتمكن المخولون بفضل المنصة الجديدة من مراجعة وتحديث الملف الشخصي لصاحب العمل ومراجعة وتحديث بيانات التوظيف الخاصة بالموظفين المسجلين لديه، ومراجعة وتحديث الأدوار والامتيازات في المنصة للتأكد من أن الموظفين المخولين لديهم الصلاحيات المناسبة كل حسب الأدوار الموكلة إليه من صاحب العمل.

وبعد إتمام مرحلة التسجيل في "معاشي" بواسطة الهوية الرقمية سيكون باستطاعة المؤمن عليه الاطلاع على الملف الشخصي عبر لوحة التحكم الخاصة به والتي تضم كافة بياناته منذ تسجيله في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ حيث توضح لوحة البيانات الراتب الشهري الخاضع للاشتراك والمنافع المتوقعة مثل مكافأة الخدمة والتخطيط للتقاعد ومدد الخدمة والمدد المطلوبة لاستحقاق المعاش والمدد غير المضمومة أو التي تم ضمها، وتفاصيل أخرى.

كما توفر منصة "معاشي" قائمة من الخدمات التي يمكن التقديم عليها مثل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب ضم الخدمة وغيرها من الخدمات التي يمكن للمؤمن التقديم عليها.

وتعرض لوحة التحكم أيضاً التقرير المالي الخاص بالمؤمن عليه والذي يتضمن الاشتراكات التي تم سدادها طوال مدة خدمته، كما يمكنه الاطلاع على جميع الطلبات التي تم التقديم عليها سواء كان الطلب تم تقديمه من جهة المؤمن عليه بشكل شخصي أو عن طريق جهة عمله، وتتيح منصة التحكم تقديم الملاحظات والاستفسارات والاطلاع على الاسئلة الشائعة، وخيار "الدعم والمساندة".

وبعد إتمام المتقاعدين عملية التسجيل في منصة معاشي يمكنهم الاطلاع على بياناتهم من صفحة "حسابي"، كما يمكنهم تعديل البيانات الشخصية، وتحديث بيانات استحقاق المعاش بشكل سنوي أو إذا طرأ تغيير على حالة الاستحقاق.

كما يمكنهم من خلال البيانات المالية عرض أو تحميل كشف بالمعاشات التقاعدية المستلمة خلال الأشهر أو السنوات السابقة، وعرض كشف راتب المعاش الشهري أو تنزيل بيان براتب المعاش الشهري الحالي، وطلب شهادة راتب المعاش الشهري لتقديمها إلى من يهمه الأمر، ومن خلال الخدمات والإجراءات الرئيسية يمكنهم معرفة بيان عن المعاش التقاعدي، وحالة الطلبات المقدمة لدى الهيئة.

وتمكن منصة "معاشي" الرقمية المستحقين من الاطلاع على بيانات حسابهم مع توافر خدمات مثل إشعار الوفاة، وتسجيل وإلغاء المستحقين أو استحداث تسجيل حالة مستحق جديد أو إلغاء تسجيل مستحق حالي، كما يمكن تسجيل الوكيل ومن في حكمه أو إلغاء التسجيل أو تسجيل وصي وكذلك تسجيل قيّم أو إلغاء تسجيلهم، وكذلك تتبع طلب المعاملات وطلب المساعدة والدعم، ورفع الشكاوى والمقترحات.