تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2025» في الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025 في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

ويُقام المهرجان بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي وبلدية الظفرة وشرطة أبوظبي وشركة ميرال، وتتواصل فعالياته على مدى 23 يوماً، مُعزِّزاً مكانته إقليمياً وعالمياً بوصفه إحدى أهمِّ الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم. ويستمتع الزوّار أيضاً بجدول متنوِّع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوّعة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.

وتُنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجدَّداً فعاليات ليوا الرملية والفنية والترفيهية، و«قرية ليوا» التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، وتتضمَّن مسرحاً رئيسياً للعروض الموسيقية والاحتفالات، ومطاعم وسوقاً للحِرفيين، ومنطقة لورش العمل الإبداعية والأنشطة العائلية، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومتاجر للبائعين المحليين للسلع الإماراتية.

ويحظى الزوّار بخيارات ضيافة وإقامة متعددة تشمل الوحدات الفاخرة، والمساكن الصحراوية، والخيام المزينة بنسيج السدو التقليدي، وخيام السفاري.

وتنطلق أولى الفعاليات الرياضية يوم 13 ديسمبر 2024 بالاستعراض الحر للسيارات، الذي يستمرُّ لمدة يومين، وتليه المنافسات والبطولات والأنشطة المختلفة حتى الأيام الثلاثة الأخيرة من المهرجان، التي تشهد بطولة صعود تل مرعب، وهي أقوى منافسات الحدث وأشهرها. ويحتضن المهرجان الرياضات التراثية، ومن بينها الصقارة وسباقات الهجن والخيول وهدد الحمام والرماية.

ويُسلِّط مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2025» الضوء على المقوّمات السياحية الفريدة في منطقة الظفرة، بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل الذي يدعو الجميع إلى إثراء شغفهم بالمغامرات والرياضة والثقافة والفنون والموسيقى.