الامارات | مدخل ومخرج إضافي لـ «الورقاء» من شارع الشيخ محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من المنطقة وإليها، حيث يشمل المشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول ثمانية كيلومترات، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة.

ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 5000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة بنسبة 80%، حيث ينخفض من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق، وسيقلل المسافة المقطوعة للرحلات من 5.7 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر، وسينجز خلال عام واحد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعليمات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: إن تنفيذ مشروع مدخل ومخرج منطقة الورقاء، يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم أكثر من 350 ألف نسمة.

ويشمل تنفيذ مدخل ومخرج جديد لمنطقة الورقاء، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء1، وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، بمواصفات خاصة لضمان تقليل الكثافة المرورية، وستسهم هذه الأعمال في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء1، بنسبة 30%.

وأضاف أن الهيئة تنفذ حالياً طرقاً داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، كما يتم تنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً، لتعزيز الربط مع مسارات الدرّاجات في المناطق المجاورة، ونفذت في مرحلة سابقة أعمال طرق داخلية في منطقة الورقاء، شملت تحسينات حول مدرسة البحث العلمي في الورقاء4، وأعمال طرق لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة، ويضم 136 فيلا، إضافة إلى تنفيذ ممرات للمشاة وأرصفة ومداخل لمواقف السيارات للقاطنين، إلى جانب أعمال الإنارة. كما نفذت الهيئة مساراً للدرّاجات الهوائية بطول 7.4 كيلومترات، لتشجيع السكان والزوّار على ممارسة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.