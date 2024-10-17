الامارات | دبي الرقمية تعلن من «جيتكس» تشكيل مجلس لشباب الهيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي الرقمية، أمس، تشكيل مجلس شباب يضم عدداً من كوادرها الشابة، ويعمل وفق منهجية واضحة، وذلك من منصتها ضمن جناح حكومة دبي المشارك في معرض جيتكس غلوبال 2024 بمركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك بناء على قرار إداري أصدره المدير العام لهيئة دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري، بشأن «تشكيل مجلس شباب دبي الرقمية»، يمثل مختلف مؤسسات الهيئة، برئاسة ريم عمر الفلاسي، وخليفة جمعة بن ثالث، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبدالخالق مراد محمد، وميثاء ناصر مثنى ناصر، وبدر عبدالله خلف الغيث، ومريم سفيان بن سلوم الفلاسي، وحمدة بن زايد الفلاسي، وستتولى دور المنسق العام للمجلس، إضافة إلى عضويتها.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، طارق يوسف الجناحي، إلى أن تلك الخطوة تعكس اهتمام الهيئة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في قيادة مسيرة التحول الرقمي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، مضيفاً أن «جيتكس» يمثل نافذة للمستقبل الذي سيقوده الشباب.

وذكر أن هذا المجلس يأتي ترجمة مؤسسية للتوجهات الحكومية الداعمة للشباب وطاقاتهم، وسيعمل المجلس على تعزيز إسهامات الشباب في المشاريع المبتكرة، فضلاً عن تهيئة صفوف قيادية للمستقبل، وتجهيزها لتولي المسؤوليات القادمة في عصر يقوم على سرعة التحولات والابتكار والمرونة والتفكير المستقبلي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس دبي للشباب، حسن سبت، عن فخره بتشكيل مجلس شباب دبي الرقمية، مؤكداً أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية دبي المستقبلية، ورسم مستقبل التحول الرقمي في دبي، بما يحقق طموحات الإمارة والقيادة الرشيدة.

من جانبها، أعربت رئيسة مجلس شباب دبي الرقمية، ريم عمر الفلاسي، عن فخرها لتحمل مسؤولية الإسهام في صنع مستقبل دبي، من خلال مجلس شباب هيئة دبي الرقمية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز دور الشباب في الابتكار وطرح الأفكار والبرامج المؤسسية في مختلف الجوانب المهنية والاجتماعية والوطنية التي تحقق طموحهم. كما تتضمن تشجيع الشباب على اقتراح التطويرات المحتملة على الخدمات المقدمة من دبي الرقمية، بما يشمل التدريب وتعزيز بيئة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل متجددة تقوم على الفكر الخلّاق.

وتزامناً مع الإعلان عن تأسيس المجلس، نظمت دبي الرقمية بالتعاون مع مجلس دبي للشباب أمس، جلسة حوارية على منصتها في جيتكس غلوبال 2024 بعنوان دور الشباب في التحول الرقمي بعصر الذكاء الاصطناعي. شارك في هذه الجلسة كل من: المدير العام لهيئة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أحمد سعيد بن مسحار، ومدير عام الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، اللواء خالد ناصر المرزوقي، والشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي بدبي الرقمية، طارق الجناحي، والمدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في هيئة دبي الرقمية، الدكتورة موزة سويدان، والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي مدير هندسة البرمجيات وإدارة الجودة في هيئة دبي الرقمية، علي الخاجة، ومدير إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، غيث السويدي، ومدير إدارة أول - إدارة المدينة الرقمية في هيئة دبي الرقمية، غيث مطر المزينة.

وتناولت الجلسة أربعة محاور هي وظائف المستقبل، وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في وظائف الشباب والاستعداد لهذه التغيرات، ومحور بناء ورفع الكفاءات، أما المحور الثالث فكان عن أهمية البيانات ودورها في دعم الابتكار والتحول الرقمي، فضلاً عن مخاطر الذكاء الاصطناعي.