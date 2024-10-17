الامارات | «درون بوكس» للاستجابة للبلاغات الطارئة بشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2024» خدماتها المتنوعة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وأبرزها منصتها للطائرات بدون طيار «الدرون بوكس»، التي تعدّ أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، ومن أحدث التقنيات الأمنية وأكثرها تقدماً في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وتسهم منظومة عمل منصات «الدرون بوكس» في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة في شرطة دبي، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.

وتعد شرطة دبي من أوائل الجهات الشرطية حول العالم التي أسست وأطلقت منظومة ذكية ومُتقدمة في مجال الطائرات بدون طيار لدعم العمليات الشرطية والأمنية، حيث تمتلك المنظومة العديد من المنصات الذكية في مختلف مناطق الإمارة، تنطلق منها الطائرات بدون طيار عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة.

منصة الجرائم الإلكترونية

كما عرضت شرطة دبي، منصة «ecrime» المتوافرة على الشبكة العنكبوتية للجمهور، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وتستقبل المنصة البلاغات والشكاوى الإلكترونية التي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، والتحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية وغيرها.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها لزوار المعرض، الخدمات المتنوعة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، والتي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، كخدمة «عين الشرطة» والاستغاثة «SOS»، إلى جانب الخدمات المرورية مثل «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، إضافة إلى العديد من الخدمات المجتمعية.