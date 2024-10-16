خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله محمد سالم الظاهري

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه سعادة محمد سالم

التاجر الظاهري، بمناسبة زفاف نجله "عبدالله"، على كريمة فيصل جمعه سهيل الكعبي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

رافق سموّه، خلال حضور حفل الاستقبال، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وحضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.