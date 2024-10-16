الامارات | «دبي للإعلام» تطلق موقع «البيان» بحلته الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «دبي للإعلام» في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر، وذلك ضمن جناح حكومة دبي الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، بما فيها أهم الشركاء في مجال التحول الرقمي، تحت إشراف «دبي الرقمية». وتأتي المشاركة في سياق حرص «دبي للإعلام» على مواكبة أحدث التقنيات والحلول الرقمية في مجال الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي، بهدف دعم قدراتها اللوجستية والفنية، ومساهماتها في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، ما يعكس التزامها بتحقيق رؤى دبي واستراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانتها العالمية وجهةً جاذبةً لأصحاب المواهب الرقمية.

وتضيء «دبي للإعلام» عبر منصتها على أحدث التقنيات التي تستخدمها في قطاعاتها الصحافية والرقمية، حيث أطلقت موقع «البيان» الإلكتروني الجديد، الذي يتميّز بتصميمه العصري الجذاب، وقدرته على مواكبة توجهات الأفراد وتطلعاتهم المعرفية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية وانتشار لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسعى «البيان» عبر موقعها الجديد إلى تقديم محتوى إعلامي وإخباري متنوع، يتسم بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على القضايا العربية والإقليمية والدولية، وإبراز البعد الاقتصادي كمحور رئيس، وذلك تماشياً مع خطط دبي والإمارات ورؤيتها المستقبلية. ويمتاز الموقع برؤيته البصرية التي تركز على الصور والمقاطع المصورة، ويتضمن أيضاً العديد من الأقسام الجديدة، مثل «قصص البيان المصورة» «ويب ستوري»، ودار النشر، وماستر كلاس، والألعاب الإلكترونية، و«بودكاست البيان»، و«قناة البيان» التي تقدم مجموعة برامج هادفة من إعداد فريق الصحيفة بالتعاون مع فرق «دبي للإعلام».

كما تبرز «دبي للإعلام» ضمن منصتها ما يقدمه «تطبيق أوان» الرقمي من إنتاجات نوعية تتناسب مع تطلعات العائلة العربية، وسيحظى زوّار الجناح بفرصة الاستماع إلى مجموعة من النصائح المهمة التي تبين طرق اختيار المحتوى الإعلامي والترفيهي القادر على تلبية متطلبات الأطفال واحتياجاتهم المعرفية، وتستعرض ما حققته «أوان» من نجاحات لافتة على مدار السنوات الماضية، لتصبح حالياً أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتميّز «أوان» بامتلاكها أحدث تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، إضافة إلى قدرتها على التجاوب مع كل المتصفحات، والتي توفرها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية، لضمان منح المشاهدين تجربة مشاهدة فريدة من خلال تمكينهم من متابعة جميع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية، عبر حساباتهم الخاصة في أي وقت ومن أي مكان، ما يسهم في تعزيز تنافسية التطبيق وزيادة شعبيته الجماهيرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا، أن معرض «جيتكس غلوبال 2024» يُعدُّ منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار مع أبرز الخبراء في قطاعات التكنولوجيا، حيث نجح على مدار السنوات الماضية في تثبيت مكانته كأحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مشاركة «دبي للإعلام» تأتي في سياق التزاماتها الهادفة إلى دعم قوة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، وتنفيذ «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وقال: «يُعدُّ معرض (جيتكس غلوبال) حدثاً سنوياً استثنائياً، وعلامة فارقة على طريق استشراف المستقبل الذي تعمل دبي على رسم ملامحه من خلال مجموعة استراتيجياتها الساعية إلى دعم مسيرة الإمارة وطموحاتها بأن تكون نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي»، لافتاً إلى حرص «دبي للإعلام» على مواكبة واستخدام أحدث التقنيات والمنتجات الرقمية، التي تسهم في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، والارتقاء به وتقديمه للجمهور وفق أفضل المعايير العالمية، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

من جانبه، أشار رئيس تحرير صحيفة «البيان» حامد بن كرم، إلى أن موقع الصحيفة الجديد يجسّد توجهات «دبي للإعلام»، وجهودها المبذولة الهادفة إلى الارتقاء بالمحتوى الإعلامي عبر تقديمه بأساليب وأشكال مبتكرة، تتواءم مع متطلبات العصر، وتتناغم مع تطلعات دبي وطموحاتها المستقبلية.

وقال: «إطلالة موقع (البيان) الإلكتروني بحلة جديدة، وإعادة تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، يأتي في إطار توجهات (دبي للإعلام) الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، وتقديم خدمات متنوعة للقرّاء، وتحسين تجربة مستخدمي الموقع الإلكتروني من حيث عملية التصفح، وتمكينهم من الوصول ببساطة وسلاسة تامة إلى المواد الإخبارية والتقارير التي تقوم الصحيفة بإنتاجها، وتتابع من خلالها ما يشهده العالم من أحداث وتطورات مستمرة»، منوهاً إلى أن الموقع الجديد يعكس رحلة تميز «دبي للإعلام» وريادتها في القطاع الإعلامي، ويبرز اهتمامها بتبني أفضل الحلول الرقمية الحديثة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الحياة الرقمية.

بدورها، أكدت هبة السمت، مديرة تطبيق «أوان» الرقمي، اهتمام «دبي للإعلام» بمواكبة متغيرات الإعلام المرئي، ومتابعة ما يشهده البث الرقمي من تطورات وقفزات نوعية، والمساهمة عبر تطبيق «أوان» الرقمي في دفع عجلة الابتكار في المحتوى الإعلامي.

وقالت: تحرص «دبي للإعلام» على تطوير المحتوى الإعلامي، وتزويد الجمهور بمجموعة من التجارب النوعية المبتكرة التي تتميز بجودتها العالية، حيث يتميّز تطبيق «أوان» بقدرته على تجسيد روح الإبداع من خلال باقة البرامج والأعمال التي يقدمها للجمهور على اختلاف فئاتهم وأعمارهم، وتلبية مختلف أذواقهم. مؤكدة أن رحلة التطوير في «دبي للإعلام» لاتزال متواصلة، حيث كانت قد أطلقت ميزة «رمز الحماية للأطفال» الخاصة بالتطبيق، بهدف توفير بيئة مشاهدة آمنة ومراقبة لمحتوى الأطفال، إلى جانب مساعدة أولياء الأمور على تحديد وتصفية المحتوى المخصص للأطفال، ما يضمن مشاهدة مناسبة وآمنة للأعمار كافة.

يشار إلى أن معرض «جيتكس غلوبال 2024» يقام بمشاركة أكثر من 6000 عارض و1800 متحدث من 180 دولة، إضافة إلى عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة المبتكرة في مجالات عدة، مثل: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتكنولوجيا المستدامة، ويطرح أحدث ما توصلت إليه الجهات المشاركة من منتجات وتوجهات وخدمات رقمية، ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام عرض أحدث التوجهات العالمية في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك اقتصاد البيانات، وحلول الأمن السيبراني وأحدث التطورات في مجال الخدمات الحكومية وتجارب المستخدمين.