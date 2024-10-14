الامارات | منصور بن زايد يعزي في وفاة خميس مرزوق الدرمكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم العزاء إلى السيد سالم خميس مرزوق الدرمكي وإخوانه في وفاة والدهم المغفور له خميس مرزوق الدرمكي، وذلك في مجلس المرخانية بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.