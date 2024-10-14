الامارات | 4 فحوصات طبية إلزامية للوافدين الباحثين عن عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز العاصمة للفحص الطبي في أبوظبي، وجود 4 فحوصات رئيسية إلزامية للأشخاص الوافدين الساعين للعمل في دولة الإمارات، حيث تُعتبر هذه الفحوصات ضرورة أساسية لتقييم الحالة الصحية العامة وضمان امتثال جميع الباحثين عن عمل للأنظمة والقوانين والمتطلبات الصحية في الإمارات، مشيراً إلى أن الفحوصات الصحية تشكل إجراءً وقائياً بالغ الأهمية، وتقدم معلومات دقيقة وهامة عن حالة العمال الصحية، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم في المستقبل.

وأكد مدير قسم العمليات السريرية في "مركز العاصمة للفحص الطبي" في أبوظبي، كريغ هالبين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الابتكار ووجهة مفضلة للزيارة والإقامة والعمل، ومع تزايد الطلب على الفرص الوظيفية في سوق العمل الإماراتي، تبرز الحاجة إلى الالتزام بمجموعة من الفحوصات الطبية الأساسية التي تضمن لكل باحث عن عمل بداية مهنية مفعمة بالحيوية والكفاءة.

وأوضح هالبين، أن هذه الفحوصات تهدف إلى تقييم مدى جاهزية العامل لأداء المهام الموكلة إليه وضمان تمتعه بالصحة اللازمة التي تمكنه من القيام بمسؤولياته بكفاءة. كما تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الصحة والسلامة العامة، ما يعكس التزام الإمارات الراسخ بتبني أعلى المعايير في مجال الصحة العامة، لافتاً إلى أن الامتثال للفحوصات، يسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

وأشار إلى أن مركز العاصمة للفحص الطبي، "جزء من مجموعة M42"، يضطلع بدور محوري في تمكين العمال والباحثين عن العمل عبر تقديم خدمات فحوصات طبية متكاملة وعالية الجودة، بهدف تعزيز مجتمع أكثر أماناً وصحة، وتوفير بيئات عمل مثالية. يتميز المركز بتقديم فحوصات أساسية ميسرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الباحثين عن العمل، لافتاً إلى أن المركز يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز صحة وسلامة المجتمع، وذلك من خلال تبني أفضل معايير الرعاية الصحية العالمية في جميع عملياته. ويحرص المركز على تقديم خدمات فحوصات شاملة تضمن تقييمات دقيقة ونتائج سريعة، بالاعتماد على أحدث المرافق الطبية وأجهزة الفحص المتطورة، وتحت إشراف فريق من الاستشاريين المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستشارية.

وتشمل الفحوصات الأربعة الرئيسية، فحوصات الدم الروتينية، للتأكد من المؤشرات الصحية الرئيسية، وضمان الصحة العامة والقدرة على مزاولة العمل، حيث تساعد فحوصات الدم في الكشف عن أي مشاكل صحية أساسية قد تتطلب المتابعة كشرط أساسي ومسبق للانضمام إلى الشركة، وفحص الأشعة السينية للصدر لضمان متطلبات الفحص الطبي لتقييم صحة الرئة واكتشاف أي حالات معدية قد تؤثر على صحة العمال أو تؤدي إلى انتقال العدوى عند احتكاكهم وتواصلهم مع أفراد المجتمع.

وتتضمن باقي الفحوصات، الفحص البدني للحصول على تقييم مفصل من قبل أخصائيين لتقييم الصحة العامة للعامل، بما في ذلك المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم والحالة البدنية العامة، وضمان القدرة على القيام بالمهام في مكان العمل، بالإضافة إلى الفحوصات الإضافية الخاصة بكل مجال بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والصحة المهنية المحددة، لضمان استيفاء العمال للمعايير الصحية اللازمة لأداء مهامهم.

