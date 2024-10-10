اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يهنىء هاتفياً قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتونس

0 نشر
أبوظبي وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنىء هاتفياً قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.. متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم.

وأعرب سموه عن تطلعه للعمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس لما فيه الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.

 

من جانبه أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة..مؤكداً متانة العلاقات الأخوية الإماراتية ـ التونسية متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements