الامارات | برئاسة حمدان بن محمد.. مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإمارات العربية المتحدة-7 أكتوبر2024: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، قراراً بإنشاء مجلس دائم بمسمى "المجلس الأعلى للفضاء" يتبع مجلس الوزراء، ويترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

يضم المجلس في عضويته كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء (عضواً وأميناً عاماً للمجلس)، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ونائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعالي فيصل بن عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري – الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع.

وحدد القرار أبرز اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للفضاء، حيث سيتولى اعتماد كل من السياسة العامة لتنظيم قطاع الفضاء والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع، والأولويات الوطنية للدولة في قطاع الفضاء وتحديد التقنيات المستهدفة بما يضمن السيادة التكنولوجية للدولة في هذا القطاع، وأولويات الاستثمار والاستحواذ للقطاعين العام والخاص العاملة في مجال الفضاء وأنشطتها.

كما يختص المجلس ضمن مهامه باعتماد الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الأمن الفضائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والمخطط الشمولي لإدارة البنية التحتية والمرافق والأصول في قطاع الفضاء بما يحقق التكامل بين كافة القطاعات ذات الصلة، والخطة العامة لبناء القدرات في قطاع الفضاء وتنظيم الشراكات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يعود بالنفع على قطاع الفضاء والقطاعات الأخرى ذات الصلة، واعتماد مخرجات التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والاستراتيجية المتعلقة بقطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما حدد القرار بأن تتولى وكالة الإمارات للفضاء مهام الأمانة العامة للمجلس وتقديم الدعم الفني والإداري للمجلس.