الامارات | شرطة الشارقة تضبط 4 كغم من الورق المشبع بمادة مخدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة طرداً يحتوي على أربعة كغم من الورق المشبع بمادة مخدرة، مرسلاً إلى شخص داخل الدولة، تمهيداً لترويجها داخل الدولة.

وأكد مدير الإدارة، العقيد ماجد سلطان العسم، تلقي معلومات حول ضلوع أحد الأشخاص في أنشطة مرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وبناءً على ذلك شُكِل فريق متخصص لمتابعة المشتبه فيه، والتحقق من مدى ارتباطه بعناصر داخلية أو شبكات خارجية لتجارة المخدرات وترويجها.

وأضاف: «توصلت التحريات إلى تعاونه مع خمسة آخرين من جنسيات آسيوية مختلفة في ترويج المخدرات داخل الدولة، وارتباطهم بشبكات خارجية. وبجمع الاستدلالات وتفتيش مساكنهم، عُثر على كميات متفاوتة من مخدر الحشيش مُعدة للتعاطي والترويج، وأوراق حجم A4 مُشبعة بمادة مخدرة».

وقال إن المشتبه فيهم استخدموا أساليب تمويه لإبعاد الشبهات، إلا أن الخبرة الأمنية والفحص الدقيق من فريق مكافحة المخدرات أديا إلى اكتشاف المواد المخدرة، وإحباط محاولة ترويجها.

وذكر أنه من خلال متابعة التحقيقات وجمع المعلومات، جرى اكتشاف طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية عبر شركة شحن، موجه باسم أحد المشتبه فيهم، وعند فتحه تبيّن أنه يحتوي على أظرف مغلقة تضم دفاتر من أوراق A4 المخصصة للرسم أو الكتابة، وبعد الفحص تبين أنها مشبعة بمخدر «السبايس».

ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز التعاون المستمر مع الجهات الأمنية، والإسهام في ضبط المجرمين الذين يسعون لاستهداف شباب الوطن، والتأثير سلباً على كيان الأسر عبر ترويج هذه السموم.

• المشتبه فيهم استخدموا أظرفاً مغلقة تضم دفاتر من أوراق A4 المخصصة للرسم أو الكتابة لإشباعها بالمخدر.