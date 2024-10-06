مناقشة تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي اجتماعها الثالث لعام 2024، واستعرضت عدداً من الملفات الحيوية المهمة، لتعزيز رؤيتها نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام في دولة الإمارات، والتي منها متابعة مستجدات تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي، وسبُل متابعة المخاطر والمهددات البيولوجية التي صارت مصدر قلق للعالم أجمع واتخاذ التدابير الوقائية منها من داخل الدولة.

وترأست الاجتماع -الذي استضافته وزارة الدفاع- معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وأكدت معاليها التقدير الكامل، لجهود الجهات المعنية كافة، المنوط بها تعزيز الأمن البيولوجي لدولة الإمارات، وسعيهم لضمان أمن بيولوجي مستدام في كل الأوقات. وقالت معاليها: «نضع متابعة ما يستجد من مخاطر ومهددات بيولوجية في العالم ضمن أهم أولويات الدولة، وهو ما يتجسد من خلال العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وكذلك تنفيذ مبادرات ومشاريع ضمن استراتيجية الإطار الوطني للأمن البيولوجي، ووضع المحاذير اللازمة لكل ما يستجد على مستوى العالم من مخاطر ومهددات بيولوجية». وأشارت إلى أهمية الدور الحيوي للجنة الوطنية للأمن البيولوجي في متابعة تنفيذ التوصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في المواضيع المطروحة، خاصة خلال الفترة الحالية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن البيولوجي في الدولة، والتي على رأسها مستجدات تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032، والذي يتضمن خططاً طموحة تراعي التناول السليم، والعمل المنهجي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية. كما تم التطرق لسُبُل الحد من تداعيات الأحوال الجوية على الصحة العامة بصورة عامة، ومتابعة سير جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض، والتعرف على جهود مواكبة التطورات في تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بالأمن البيولوجي، والتي تصدرها وزارة التغير المناخي والبيئة بشكل دوري، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى من الجهات المعنية.

الحضور

حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة بيورهيلث، وبلدية دبي، وهيئة البيئة - أبوظبي.