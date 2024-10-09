حملة تجميع وتعبئة حزم إغاثة الشعب اللبناني تنطلق السبت والأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق السبت المقبل حملة تجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية لصالح الشعب اللبناني في كل من دبي وأبوظبي، حيث يشارك في تنظيم الحملة التي تستمر يومين مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة، بالتنسيق مع منصة متطوعين التابعة لمؤسسة الإمارات، إضافةً إلى المنصات التطوعية الأخرى بمختلف إمارات الدولة.

وفي إطار جمع التبرعات لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، بدأ أمس استقبال المساعدات النقدية عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة والجمعيات الرسمية بالدولة.

فيما سيكون استقبال المساعدات العينية بواسطة مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي، والمخازن الأخرى في مدينة دبي الإنسانية، إضافة إلى مكاتب الهيئة في جميع مناطق الدولة.

وتترجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.

وأعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية أن دبي ستشهد يوم السبت انطلاق حملة تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فيما تشهد أبوظبي يوم الأحد انطلاق حملة تجميع المساعدات من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً بمحطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان» الإغاثية التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان وشعبه الشقيق.

وتُعبِّر «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

وبناءً على أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت الدولة حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الأشقاء في لبنان. كما وجَّه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أول من أمس، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني الشقيق إلى الجمهورية العربية السورية.

وأرسلت دولة الإمارات حتى الآن 12 طائرة مساعدات تحمل الإمدادات الطبية العاجلة والمواد الإغاثية، بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويأتي إرسال الطائرات في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

وتنطلق حملة «الإمارات معك يا لبنان» من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة والتخفيف على الشعوب المتأثرة.

وتعمل دولة الإمارات على تقديم المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة، وبكفاءة عالية لمختلف الدول والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات، بغض النظر عن التوجهات السياسية والعقائدية أو الأصل أو اللون أو الموقع الجغرافي.

وتنسجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» مع إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون والمساعدة والإغاثة للمتضررين والمتأثرين كافة من الحروب والصراعات.

وتعكس حزمة المساعدات الإماراتية الحالية المسؤولية الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في الظروف الطارئة والمواقف الصعبة.