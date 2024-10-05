الامارات | «دبي الصحية» تعتمد إطار عمل شاملاً في مجال سلامة المرضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية»، أمس، اعتماد إطار عمل شامل يتركز حول رفع مستوى سلامة المرضى، ويهدف إلى تحقيق التميز في تجربة المريض ضمن نظامها الصحي، بناء على أفضل الممارسات الرائدة لمنظمة الصحة العالمية، من خلال تبنّي معايير «المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «دبي الصحية» للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة للمرضى في مختلف مرافقها. كما تؤكد أهمية دمج آراء المرضى وتجاربهم ضمن أسس العمل، بما يضمن وضع سلامتهم على رأس الأولويات عبر جميع مستويات الرعاية، حيث تم تبنّي المعايير العالمية ومواءمتها بما يتوافق مع القيمة الأساسية لـ«دبي الصحية»: المريض أولاً.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، إن «تبني ثقافة الريادة في سلامة المرضى يعزز قدرتها على تقديم مخرجات قائمة على تجارب وأدلة واضحة، حيث نلتزم في نظامنا الصحي ضمان سلامة وراحة جميع المرضى».

وأضاف: «تحقيقاً لهذا الهدف، تقدم فرق العمل عبر منظومتنا خدمات رائدة قائمة على الرعاية الآمنة، ومنح الطمأنينة وتفهم مشاعر المرضى بشكل استثنائي، لترسيخ الثقة والأمان لدى المريض وأسرته عند تلقي الخدمة في مرافقنا الصحية، وهو ما يشكل مصدر إلهام وفخر لنا».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في «دبي الصحية»، الدكتور طارق فتحي: «نؤمن في منظومتنا الصحية بأن سلامة المرضى ليست مجرد هدف نصبو إليه، بل مبدأ أساسي يدعم القرارات التي نتخذها، حيث تلعب قيمنا دوراً محورياً فيما نقدمه للمرضى والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف: «نحرص اليوم على توحيد جهودنا في تبني إطار عمل يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، إلى جانب تمكين فرق عملنا من تقديم أعلى مستويات الرعاية عبر ثقافة السلامة والشفافية والتطوير المستمر، بما يضمن حصول مرضانا على رعاية ذات جودة عالية. وباعتبار أن إطار العمل الشامل هذا يركز على التعلم المستمر، والابتكار، وتطوير ثقافة السلامة، تواصل (دبي الصحية) توطيد هذا الالتزام، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة، حيث سنستضيف البروفيسور تشارلز فينسنت، الخبير العالمي الرائد في مجال سلامة المرضى، من جامعة أكسفورد في ديسمبر من العام الجاري».

بدورها، قالت رئيسة سلامة المرضى والجودة في «دبي الصحية»، الدكتورة انتصار الحمادي، إن «صحة المرضى تعد أساس كل ما نقوم به في مرافقنا الطبية، حيث نحرص على دعم فرق العمل لإعطاء الأولوية لسلامة المرضى، ما يعزز من ثقافة المسؤولية المشتركة. وبدوره يسهم هذا الإطار في تحقيق أعلى مستويات الجودة في معايير سلامة المرضى».

جدير بالذكر أن تبني المعايير العالمية في الجودة وسلامة المرضى يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33D، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وصولاً إلى أن يكون ضمن الأفضل عالمياً، ويحقق صحة ورفاهية الإنسان.

• دبي الصحية تستضيف البروفيسور تشارلز فينسنت، الخبير العالمي الرائد في مجال سلامة المرضى من جامعة أكسفورد في ديسمبر المقبل.