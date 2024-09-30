الامارات | سلطنة عُمان تُدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم عن شجبها لهذه الهجمات التي تُعدُّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق والأعراف والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمباني الدبلوماسية والمبتعثين الدبلوماسيين.