حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة «طشقند»، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتوسيع نطاق الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ورحّب فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره للزيارة التي تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة، ودفع جهود تطوير روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، إلى فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وتمنيات سموّهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولأوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد التقدّم والازدهار.

وأكد سموّه عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، والقائمة على التعاون الثنائي والشراكة الإيجابية في العديد من المجالات، مع التركيز خاصة على التحديث الحكومي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، انطلاقاً من رؤى وتوجهات مشتركة محورها صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبدعم من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات ونقلها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بعد، والدكتور سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى أوزبكستان.

تم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما تعزيز التعاون الثنائي في تعزيز مسيرة التحديث الحكومي والتحوّل الرقمي وتحفيز الابتكار وتوسيع أثره المجتمعي.

كما تم التطرّق إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، وسبل توسيع آفاق تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.