الامارات | "أتلانتس دبي" يعلن دعم 8 مشاريع للاستدامة والحفاظ على المحيط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "أتلانتس دبي" عن اختيار 8 مشاريع محلية وعالمية من أجل تعزيز الاستدامة والحفاظ على المحيط والبيئة .

يركّز مشروع "أطلس" من "أتلانتس" على أربع مجموعات رئيسية من الحياة البرية، وهي أسماك القرش، والراي، والدلافين والأحياد المرجانية، بالإضافة إلى مواجهة نوعَين من التحدّيات التي تهدّد المحيطات، وهما الصيد غير المستدام والنفايات البلاستيكية التي تسبّب التلوث

كما أعلن "أتلانتس" عن شراكة جديدة مع "المبرة التطوعية البيئية" خلال العام الحالي دعمًا لمشروع دراسة حالة دلافين المحيط الهندي الأحدب في المياه الكويتية؛ بغرض فهم هذا النوع المهدد بالانقراض بشكل أعمق وتعزيز جهود الحفاظ عليه من خلال المسوحات البحرية باستخدام الزوارق في المنطقة الجنوبية بالخيران.

وسيتم تخصيص تمويل للمرة الأولى هذا العام لصالح منظمة (Marine Megafauna Foundation) لدعم جهود حماية أسماك القرش الحوتي المهددة بالانقراض في خليج عُمان. من المُزمع إطلاق برنامج بحثي مُخصص لدراسة أسماك القرش الحوتي في دولة الإمارات وعُمان، بالاستعانة بالمتطوعين المحليين، والبحوث الميدانية المُتخصصة، إلى جانب تركيب أجهزة رصد مُتصلة بالأقمار الصناعية لتتبع حركة أسماك القرش المشمولة في البحث.

كما منح عام آخر من التمويل لصالح مركز الفجيرة للبحوث لدعم إجراء الأبحاث حول سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء المُهددة بالانقراض في دولة الإمارات، فيما منح عام آخر أيضًا من التمويل لدعم مبادرة مشروع دولفين الإمارات لإجراء دراسات مسحية محلية حول الدلافين في دبي، بالتعاون مع جامعة زايد، سينصب تركيز مشروع هذا العام على رفع مستوى الوعي حول الثدييات البحرية من خلال الاستعانة بجهود المتطوعين ضمن برامج "علم المواطن"، والتنسيق مع السلطات المحلية لتقديم الدعم اللازم والمشورة بشأن تدابير الحفاظ على المحيط والبيئة.

سيتم أيضًا توفير التمويل مرة أخرى لصالح جامعة نيويورك أبوظبي لبحث العلاقة ما بين تغيُر المناخ وتقلُّص حجم الأسماك، مع تحديد مُختلف العوامل الإيكولوجية المُتسببة في هذه الظاهرة، وسيتم تخصيص عام آخر من الدعم التمويلي لصالح (Global Diving Research SL) لإجراء دراسة باستخدام التصوير المقطعي بالمعاوقة الكهربائية، لقياس معدل امتلاء الرئتين بالهواء أثناء التنفس لدى الدلافين قارورية الأنف وأسود البحر.

و قالت "كيلي تيمينز" مديرة عمليات الحيوانات البحرية والاستدامة لدى "أتلانتس" دبي، أن الإعلان عن المشاريع المدعومة بواسطة مبادرة المساهمة بدولار أمريكي واحد للعام الثالث على التوالي يؤكد الالتزام الدائم للممارسات والحلول المبتكرة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والمحيط، لافتة إلى أن الاستراتيجية طويلة المدى لمشروع "أطلس" من "أتلانتس" تستهدف تصدُّر مشهد الاستدامة والحفاظ على البيئة والمحيط خارج نطاق "أتلانتس" دبي، فضلًا عن تبني العمليات المسؤولة داخل هذه الوجهة العالمية بهدف إحداث تأثير إيجابي ملموس على الأفراد والكوكب.