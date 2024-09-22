حاكم رأس الخيمة يعزي محمود الشمسي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، واجب العزاء إلى محمود حسن الشمسي، في وفاة زوجته.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.