الامارات | "لا شيئ مستحيل" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "اصنع مستحيلك في الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم "لا شيئ مستحيل"، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب إطلاق حكومة الإمارات، أمس، لحملة إعلامية عالمية تحت شعار "استثمر في الإمارات".

بدأت الحملة برسالة ومشاركة النجم العالمي إدريس إلبا، عبر مقطع فيديو، دعا فيها المبتكرين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة، والإمكانات القوية التي تحظى بها الإمارات، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

وتداول مئات المتابعين مقطع الفيديو، الذي نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على "إكس"، ودعا سموه من خلاله المستثمرين حول العالم إلى القدوم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم تحقيق المستحيل.

وعبَر المتابعون عن إعجابهم بهذه الحملة، مشيرين إلى أنها تعبر عن مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالميا، استطاعت أن تثبت من خلال إنجازاتها المتتالية أنها دولة "اللا مستحيل"، فقال أحدهم: "فيديو رائع يعبر عن مكانة دولة الإمارات بين دول العالم وكيف استطاعت أن تكون لها صيتا يتردد بسمع واحد "بلد اللا مستحيل".. نعم من يريد أن يحقق حلمه لا يتردد فالإمارات بلد الجميع ..".

وقال آخر: "فقط في الإمارات.. #لا_شيء_مستحيل".

ودعا المتابعون كل صاحب حلم يرغب بتحقيق حلمه، وتحويله إلى واقع، القدوم إلى دولة الإمارات، لأنها دولة الفرص و دولة "الأحلام"، وترحِب دائما بكل شخص مبتكر ومستثمر وصاحب موهبة، كما أنها تقدم كل ما يلزم لتوفير البيئة المثالية للاستثمار للابتكار والتطور.

فقال أحدهم: "استثمر في الإمارات.. حملة عالمية لجذب المبتكرين والمستثمرين، المستقبل والاستثمار هنا والامارات ترحب بكل شخص ومبتكر ومستثمر وصاحب موهبة يريد أن يحقق أحلامه تحت قيادة تحول الأحلام إلى واقع.. اصنع مستحيلك في دولة اللا مستحيل .. دولة الإمارات".

وقال آخر: "دولة الاحلام، دولة الفرص، دولة اللامستحيل.. أرض الفرص الجذابة و الامكانيات التي لا تعرف الحدود، الإمارات تقدم لك البيئة المثالية للاستثمار للابتكار والتطور".

وأكد متابعون على أن الإستثمار في الدولة من الفرص التي تحظى بضمانات كثيرة، وذلك نظرا لأن الإمارات هي مركز الاستثمار العالمي وبؤرة التجارة العالمية ومنبع المعرفة والابتكار والريادة، فقال أحدهم: "الإمارات مركز الاستثمار العالمي وبؤرة التجارة العالمية ومنبع المعرفة والابتكار والريادة فلا شي مستحيل في بلدٍ تستقطب العالم اجمع".

وقال آخر: "في الإمارات لا شيء مستحيل من منظور الاستثمار وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وبيئتها الاقتصادية الديناميكية. توفر الدولة موقعًا استراتيجيًا وحوافز ضريبية وبنية تحتية عالمية المستوى، مما يجعلها مركزًا عالميًا للاستثمار. ومع الالتزام بالابتكار والتنويع، تفتح الإمارات باستمرار قطاعات جديدة للاستثمار. كما يعمل إطارها التنظيمي الداعم وسهولة ممارسة الأعمال على تمكين المستثمرين بشكل أكبر، وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ناجحة.

من جانبهم أرجع متابعون الفضل في هذا للقيادة الرشيدة والحكيمة في دولة الإمارات، ولشعبها المحب للجميع، ما جعل من الإمارات مقصدا لصنَاع النجاح، ولكل من يطمح بالانطلاق بأحلامه إلى العالمية.

فقال أحدهم: "بفضل القيادة الرشيدة وشعب دولة الامارات المحب للجميع على أرض الوطن ، حقق حلمك اليوم ليصبح حقيقة ،اصنع نجاحك من الامارات وانطلق للعالمية".

من جهتهم وصف متابعون الإمارات بأنها "أرض الحالمين والمنجزين"، وأرض الإمكانيات التي لا تعرف حدودا، وأنها المكان الذي يجد فيه كل طموح مساحته لينمو ويتحقق.

فقال أحدهم: "الإمارات أرض الإمكانيات التي لا تعرف حدودًا، حيث تتحول الأحلام إلى إنجازات واقعية. هنا، يجد كل طموح مساحته لينمو ويتحقق. سواء كنت تسعى لتأسيس عمل جديد أو ترغب في استثمار طاقتك وإبداعك، الإمارات تقدم لك البيئة المثالية للابتكار والتطور".

وقال آخر: " الإمارات أرض الحالمين والمنجزين.. فأهلاً بالجميع".