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الامارات | شرطة الفجيرة "حادث صدم يؤدي إلى وفاة طفل يقود دراجة هوائية"

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوقوع حادث صدم لدراجة هوائية يقودها طفل إماراتي من قبل إحدى المركبات في منطقة الفصيل بالفجيرة مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عام بعد نقله إلى المستشفى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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