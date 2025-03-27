منتصر يسعى للفوز بقلب هند.. أبرز أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل حسبة عمري

الرياض - أميرة القحطاني - تزايدت شعبية المسلسلات الدرامية التي تناقش القضايا الاجتماعية في السنوات الأخيرة، ومن بين هذه المسلسلات يأتي “حسبة عمري” ليعكس بعض التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع المعاصر،تدور أحداث هذا العمل حول مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالطلاق وحقوق المرأة بعده،يسعى المسلسل لتعزيز الوعي بالقضايا القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة بعد تجربة الطلاق، مما يجعله عملاً مميزاً يستحق المتابعة.

بدء الأحداث

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل “حسبة عمري” حيث تحدثت هند مع مجموعة من السيدات في دار المسنين حول مشروع الطعام الذي بدأت به،تلقت هند مكالمة من المحامي منتصر شاهين، الذي طلب منها قائمة بالوجبات التي تقدمها في مشروعها،هذه البداية تعكس روح المبادرة لدى هند وتبرز التحديات التي قد تواجهها.

علاقات معقدة

ركزت إحدى المشاهد على حوار نور، مندوبة مبادرة “سند ليكي”، مع حسن حول طبيعة علاقته بصديقه إسماعيل،أكدت نور له أن إسماعيل يقوم بأفعال غير مشروعة، وأنها علمت أنه يقف وراء سرقة صفحة المبادرة على “فيسبوك”،وصول لارا، صديقة حسن القديمة، أدى إلى توتر في الحديث فقررت نور الانسحاب،هذا الموقف يعكس التعقيدات العاطفية والاجتماعية التي تعيشها الشخصيات.

طلب الزواج

في تطور آخر، جاء جندي إلى هند طالبًا مساعدتها في الزواج من زميلته منة،أوضح للجندي أن منة ترفض فكرة الزواج بسبب ما شهدته من مشاكل في زواج هند وفاروق، مما يعكس قلق الأجيال الجديدة من العلاقات العاطفية.

علاقة منتصر وهند

فاجأ منتصر هند برغبته في الزواج منها بعد طلاقها من فاروق، مبينًا أنه كان متردداً سابقًا،هذا الانقلاب في الأحداث يُظهر كيف تتغير العلاقات عبر الزمن وكيف يمكن للظروف أن تُحدث تحولًا كبيرًا في مشاعر الناس.

الخلافات العملية

في جانبي آخر من القصة، شهدت العلاقة بين هاني وغزل توترًا بعدما رفض هاني نشر إحدى الروايات في دار النشر التي تديرها غزل،على الرغم من تأكيد غزل على أهمية هذا الكاتب تسويقياً، أصر هاني على موقفه، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وترك غزل لمكان النقاش،تُظهر هذه النزاعات كيفية تأثير القرارات المهنية على العلاقات الشخصية.

قضية الطلاق

يركز المسلسل على المسائل الاجتماعية المحاطة بالطلاق وحقوق المرأة بعده، حيث تتصاعد القضايا بين الزوجين بعد زواج دام 20 عامًا،تتناول القصة صراعات الثنائي، حيث تسعى سوسن إلى الطلاق مطالبة بحق “الكد والسعاية”،هذه الديناميكية تسلط الضوء على قضايا قانونية واجتماعية معقدة مرتبطة بالطلاق.

أبطال المسلسل

يستعرض المسلسل مجموعة من الأبطال البارزين مثل روجينا وعمرو عبد الجليل ومحمود بزاوي،مع فريق العمل المتميز بقيادة مي ممدوح، يُضفي العمل طابعًا فنيًا قويًا يعزز القضايا المقدمة.

بفضل الموضوعات المهمة والمعالجة الفنية المميزة، يُعتبر “حسبة عمري” تجربة درامية فريدة، ويسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية التي تخوضها المرأة في الوقت الراهن،وبذلك، فإن المسلسل لا يقتصر فقط على كونها قصة درامية، بل يحمل أيضًا رسالة اجتماعية مهمة تعكس واقع المجتمع.