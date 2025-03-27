مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل الغاوي والقنوات الناقلة – لا تفوتوا المتعة!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “الغاوي” من الأعمال الدرامية الحديثة التي حازت على اهتمام واسع بين المشاهدين، وخاصة مع عرض حلقته الثانية عشرة اليوم،ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية التي تعكس واقع الحياة اليومية، ممزوجة بتحديات ومعضلات فردية واجتماعية،يتناول العمل قصة شاب تنكشف أمامه صراعات ذات أبعاد نفسية واجتماعية، مما يجعله مادة مثيرة للبحث والنقاش.

مسلسل الغاوي الحلقة 12

تستعرض “الأسبوع” لمتابعيها كل المعلومات المتعلقة بـ مسلسل “الغاوي” الحلقة 12، حيث يواصل المسلسل جذب الأنظار بفضل أحداثه المثيرة واستعراضه لتجارب إنسانية معقدة،تساهم القصة القوية والأداء المتميز للنجوم في رفع مستوى التفاعل مع الجمهور،للمزيد من المعلومات، يمكن المتابعة بشكل مستمر للحصول على أحدث التحديثات.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 12

– يعرض مسلسل “الغاوي” الحلقة 12 على قناة ON في تمام الساعة 715 مساءً.

– يعاد عرض الحلقة على قناة ON الساعة 1130 صباحًا.

– كما يمكن مشاهدة الحلقة عبر منصة “يانجو بلاي” الرقمية في تمام الساعة 6 مساءً.

أبطال مسلسل الغاوي

يشارك في بطولة مسلسل “الغاوي” نخبة من الفنانين البارزين، منهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير،يتألق باقي فريق العمل بمساعيهم لتقديم تجربة درامية متكاملة، مما يعكس تنوع المواهب الإبداعية في الوسط الفني،المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة “سينرجى”.

قصة مسلسل الغاوي

يتناول مسلسل “الغاوي” قصة شخصية “شمس العدوي”، شاب نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، متبنيًا نمط حياة يجمع بين البلطجة والتجارة غير المشروعة،ومع سعيه للتخلي عن ماضيه والانطلاق نحو حياة جديدة، يُواجه تحديات كبيرة تتمثل في عودة خصومه السابقين،تنعكس آماله وأحلامه في تحرير نفسه من قيود ماضيه، مما يزيد من حدة التوتر الدرامي في قصة المسلسل، ويزيد من مصداقية التجربة الشخصية التي يعيشها.

في الختام، يشكل مسلسل “الغاوي” فرصة لاستكشاف أبعاد النفس البشرية وصراعاتها، ما يجعله من الأعمال الدرامية التي تستحق المشاهدة والمتابعة،تحظى القصة بعمق إنساني وتجارب متعددة، مما يجعلها تلامس عواطف الجمهور وتدفعهم للتفكير في قضايا المجتمع المعاصر،نحن على موعد مع تطورات جديدة في الحلقات القادمة، مما يجعل المتابعين متشوقين لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك.