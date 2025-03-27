فهد البطل الحلقة 26: أحمد العوضي يصطدم بخطط ريكو ويضع شرطه للخروج من السجن!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما الرمضانية من أبرز الفنون التي تنال إعجاب الجمهور العربي، حيث تجمع بين فنون الكتابة والإخراج والتصوير لتقديم قصص تمس حياتهم اليومية،ومن بين هذه المسلسلات، يأتي مسلسل “فهد البطل” الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين،الحلقة 26 من المسلسل تتناول مواجهة جديدة مليئة بالتوترات، وهي تعكس كيف تسيطر مشاعر الانتقام على بطل القصة، مما يثير فضول الجمهور لمتابعة تفاصيل الأحداث.

تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل فهد البطل

في الحلقة 26، يتم القبض على ريكو، الشخصية التي يلعب دورها عصام السقا، أثناء عملية مرور على كمين من قبل الشرطة،وخلال عمليات التفتيش، يتم اكتشاف صندوق محمّل بالمخدرات، مما يؤدي إلى تدخل الضابط عمرو وإلقاء القبض على ريكو،هذه اللحظة تساهم في تصعيد التوتر والدراما في أحداث المسلسل، مما يجذب المشاهدين للمتابعة.

فهد يكشف مكيدة ريكو

تتوالى الأحداث عندما يذهب فهد إلى رجال توفيق التمساح، حيث تتكشف أمامه الحقائق حول المكيدة التي أُعدَّت لابن المعلم توفيق،يكتشف فهد أن نادر التمساح هو من وراء هذه المكيدة، ويهدد توفيق ونجله بفضحهم أمام الضابط عمرو إذا لم يسارعوا في إنهاء قضيته وإخراج ريكو من السجن، مما يعكس تحول الأحداث بشكل سريع.

راوية وشرط نادر التمساح

ضمن أحداث الحلقة، تلعب شخصية راوية، التي تؤديها كارولين عزمي، دورًا محوريًا عندما تطلب من نادر التمساح ضرورة إخراج ريكو من السجن،لكن نادر يضع شرطًا غير متوقع، وهو أن تزوره في السجن وتخبره بأنها لا ترغب في وجوده في حياتها، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد للعلاقات بين الشخصيات.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 27

تتجه الأنظار إلى الحلقة 27، حيث ينتظر الجمهور ما ستحمله من أحداث جديدة،يتم عرض الحلقة على شاشة ON في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، بينما تعاد في السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباح اليوم التالي،كما تُبث على ON Drama في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مما يوفر خيارات متعددة للمشاهدين لمتابعة الأحداث الدرامية.

أبطال العمل والتعاون الفني

يجمع مسلسل “فهد البطل” مجموعة كبيرة من الفنانين مثل أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وكارولين عزمي، مع كوكبة من النجوم المتميزين، مما يضيف بعدًا إبداعيًا للعمل،المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وهو يُعرض تحت إنتاج شركة سينرجى، مما يضمن جودة فنية عالية،مع تصاعد الأحداث، يبقى الجمهور متشوقًا لمعرفة مصير الشخصيات وما تخبئه لهم الحلقات القادمة.

باختصار، مسلسل “فهد البطل” يقدم تجربة مشوقة للمشاهدين، خاصةً مع تصاعد التوترات في الحلقة 26 وما يتبعها من أحداث مثيرة،يتناول المسلسل مواضيع الانتقام والولاء، مما ينقل المشاهدين في رحلة درامية غنية بالتشويق والإثارة،وفي النهاية، ينقطع الجمهور على أمل متابعة الأحداث في الحلقة القادمة، وما ستحمله من مفاجآت لم يتوقعها أحد.