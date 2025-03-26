طاهر محمد طاهر يضيء سماء برنامج رامز إيلون مصر الليلة!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر برنامج رامز إيلون مصر من البرامج البارزة التي يشارك فيها العديد من النجوم، وتتميز بإضافة لمسة من الترفيه والتشويق في شهر رمضان،في حلقة الليلة، يستضيف الفنان رامز جلال لاعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، مما يعكس تنوع الضيوف وما يقدموه من مفاجآت، حيث يتميز البرنامج بأجوائه المثيرة التي تمزج بين الكوميديا والمواقف المحرجة.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر

تؤكد قناة MBC مصر أن موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر هو في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك مباشرة بعد أذان المغرب، مما يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بالبرنامج بعد الإفطار،تعتبر هذه العادة جزءًا من التقاليد الرمضانية التي تجذب المشاهدين لمتابعة البرامج الترفيهية.

عودة طاهر محمد طاهر من الإصابة

يعاني اللاعب طاهر محمد طاهر، الذي يعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، من إصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية،وقد غاب طاهر عن المشاركة مع الفريق لفترة معينة،ولكن مؤخرًا عاد للمشاركة في المران الجماعي، مما يعكس التقدم الكبير في حالته الصحية واستعداده للعودة إلى المنافسات، وهو ما يظهر أهمية العناية الصحية والتأهيل الرياضي في تعزيز الأداء الرياضي.

قنوات عرض برنامج رامز إيلون مصر

يمكن للمشاهدين متابعة برنامج رامز إيلون مصر عبر مجموعة من القنوات والمنصات، حيث يُعرض على

MBC1

MBC مصر

MBC5

MBC العراق

منصة شاهد

تساهم هذه التوزيعات المتعددة في تعزيز نطاق وصول البرنامج إلى جمهور عريض، مما يجعله من البرامج الأكثر مشاهدة في الوطن العربي خلال شهر رمضان المبارك.

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر

تسجل قائمة ضيوف برنامج رامز إيلون مصر لهذا العام العديد من الأسماء اللامعة في عالم الفن والرياضة،من أبرز الضحايا ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، إمام عاشور، حسام حسن، وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين مثل فيفي عبده، محمد هنيدي، وحسن الرداد،يتعرض هؤلاء النجوم لمغامرات غير متوقعة، مما يضفي جوًا من التشويق والإثارة على البرنامج.

في الختام، فإن برنامج رامز إيلون مصر ليس مجرد برنامج مقالب، بل هو تجربة توحد الجماهير حول ضحكات ومواقف تجعل من رمضان شهرًا مميزًا،يجذب البرنامج اهتمام الجميع بفضل تنوع الضيوف وإبداع أسلوب رامز جلال في تقديم المفاجآت،يمثل هذا النوع من البرامج جزءًا من الثقافة الرمضانية التي تسعى إلى إضفاء المرح والترفيه على ليالي الشهر الفضيل، مما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية،في انتظار الحلقات القادمة، يبقى الجمهور متحمسًا لمشاهدة المزيد من اللحظات المثيرة والمفاجآت الغير متوقعة.