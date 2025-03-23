«كم يبلغ سعر عيار 21 اليوم؟».. تعرف على سعر الذهب في الصاغة يوم السبت 22 مارس

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل الذهب أحد أقدم المعادن الثمينة التي تُستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات والاستثمار،تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعلها عرضة للتقلب المستمر،في هذا السياق، نستعرض أسعار الذهب اليوم وكيفية تغيرها، مسلطين الضوء على العوامل التي تؤثر في قيمتها.

سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية الجلسة الختامية نحو 4290 جنيهاً للبيع،ومع انتهاء التداولات، انخفض إلى 4280 جنيهاً، ليبلغ سعر الأوقية الذهبية نحو 3024.24 دولار.

آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم السبت 4891.5 جنيهاً للبيع و4868.5 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 4483.75 جنيهاً للبيع و4462.75 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 في نهاية التداولات نحو 4280 جنيهاً للبيع و4260 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3668.5 جنيهاً للبيع و3651.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل الذهب عيار 14 في الأسواق المصرية نحو 2853.25 جنيهاً للبيع و2840 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات 2445.75 جنيهاً للبيع و2434.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

انخفض سعر الذهب عيار 9 إلى 1834.25 جنيهاً للبيع و1825.75 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في نهاية التعاملات نحو 34240 جنيهاً للبيع و34080 للشراء.

توقعات سعر الذهب 2025

على الرغم من انخفاض أسعار الذهب المحلية، فإن الأسواق العالمية لا تزال تُظهر تقلبات ملحوظة تتراوح بين الارتفاع والانخفاض،وقد تأثر سعر الذهب بتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أشار إلى “عدم اليقين” كأحد العوامل الرئيسية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة،وذلك في الوقت ذاته، حيث حقق الذهب مكاسب قوية الأسبوع الماضي، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% قلل من تلك المكاسب.

تستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على أسعار الذهب، خصوصاً مع تصاعد الأزمات في بعض المناطق، مثل تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة،وكذلك تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوط فعالة،في ظل هذه الضغوط، يبقى من الصعب التنبؤ بدقة بمسار الأسعار في المستقبل، ومع ذلك يعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

في الختام، يظل الذهب واحداً من أهم الأدوات المالية التي تساعد الأفراد في حماية ثرواتهم واستثماراتهم،مع استمرار تقلب الأسعار، يصبح من الضروري متابعة المؤشرات الاقتصادية والتوجهات الجيوسياسية لتحقيق أفضل توقيت لعمليات الشراء أو البيع،إن أسعار الذهب ليست مجرد أرقام، بل تعكس حالة الاقتصاد العالمي وتوقعات المستقبل، مما يتطلب اهتماماً واستراتيجية ذكية من قبل المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.