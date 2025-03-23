تسليط الضوء على الحلقة الثامنة من مسلسل “حسبة عمري” مع روجينا: أحداث مشوقة بانتظاركم!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل حسبة عمري من الأعمال الدرامية المتميزة التي تلقي الضوء على القضايا الاجتماعية التي تواجه المرأة في المجتمع العربي،يناقش العمل موضوعات مهمة مثل الطلاق وحقوق الزوجة سواء بعده أو خلاله، كما يسلط الضوء على التأثيرات القانونية والاجتماعية التي تعاني منها النساء،يركز النص على تفصيل الأحداث الرئيسية في المسلسل التي تبين الصراعات والتحديات التي يواجهها الأفراد، مما يجعله استجابة حقيقية للواقع الذي نشهده في عصرنا الحالي.

كشف سرقة الصندوق

بدأت الأحداث بمحور رئيسي يتمثل في كشف فاروق لصديقه الجندي عن سرقة هند لصندوق يحتوي على جميع وثائق الملكية والعقود مُتعلقة بممتلكاته،هذه اللحظة تدل على بداية سلسلة من المفاجآت والانكشافات التي ستتوالى في إطار العمل الدرامي.

تواصل غير متوقع

أثناء محادثة هاتفية مع نهلة، اتهمت فاروق بموجب رسالة وصلتها منه تفيد بأنه اجتمع مع هند وقدم اعتذاره، وهو ما أثار تعجب فاروق ليكتشف لاحقًا أن شخصًا آخر قد أرسل تلك الرسالة عبر موقع فيسبوك،هذا الارتباك دفعه لتحديد موعد مع نهلة لمناقشة الموقف الحالي والتوضيح.

سلسلة من المصائب

في سياق محادثته مع صديقه الجندي، أعرب فاروق عن دهشته حيال تعرضه للسرقة من قبل زوجته هند، كاشفًا له عن فقدانه صندوق يحتوي على أوراق مهمة مثل عقد الشقة والقائمة،رغم مساعيه للتهدئة، وجد نفسه في موقف يتطلب تغييرًا جذريًا في سلوكه.

نصائح في الأعمال الإلكترونية

في مشهد موازٍ، وجه هاني نصائح لابن شقيقه عمر رزيق بعدما اكتشف أنه حصل على أموال من إيجار شقته عن طريق برمجة مواقع إلكترونية دون أن يدرك فائدة ذلك،تركيز هاني كان على أهمية توجيه الجهد نحو أفكار تنافسية تتعلق بتطبيقات أو ألعاب إلكترونية ذات جدوى ربحية واضحة.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، من بينها الطلاق وحقوق الزوجة بعد انفصالها قانونياً،كما يناقش تأثيرات القوانين المتعلقة بالمرأة بعد الطلاق، مما يعكس تصويرًا واقعيًا لصراعات حياتية مؤلمة تواجهها النساء،يجد الزوجان فاروق وسوسن نفسيهما في خضم معركة قانونية ونفسية بعد زواج دام 20 عامًا، ويتحدث المسلسل عن تأثيرات سفر ابنتهما على حياتهما اليومية.

صراع الأزواج

مع تصاعد الأزمات بين فاروق وسوسن، يحاول كل منهما إزعاج الآخر بطرق قانونية ونفسية عدة، حيث تقرر سوسن الطلاق مطالبة بحق “الكد والسعاية”، وتلك هي واحدة من القضايا الهامة التي يتم تناولها في سياق العمل الدرامي.

أبطال المسلسل

يجمع مسلسل حسبة عمري بين مجموعة من الممثلين البارزين، بينهم روجينا وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي ومحمد رضوان وعلي الطيب، مع إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، مما يضيف للمسلسل طابعًا قويًا وقدرة على التأثير في المشاهدين.

في الختام، يمثل مسلسل حسبة عمري أحد الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا المرأة بطريقة تتسم بالواقعية والعمق،من خلال استعراض المشكلات اليومية، يوفر المسلسل منصة للمناقشة حول القضايا الاجتماعية والقانونية، مما يجعله عملًا يستحق المتابعة،يؤكد على ضرورة الوعي بأهمية حقوق المرأة في المجتمع العربي، ويعمل على تعزيز النقاش حول تلك الحقوق بهدف تحسين وضع المرأة مستقبلاً.