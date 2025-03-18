استعدادات العيد: أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمحلات!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد كحك العيد أحد أبرز رموز الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إذ يُعتبر تقليدًا راسخًا في الثقافة العربية، حيث يجتمع العائلات والأصدقاء لتناول هذا النوع من الحلويات في أجواء من الفرح،ومع اقتراب حلول العيد، تبدأ معدلات البحث في الارتفاع عن أسعار كحك العيد لعام 2025، في وقت يسعى فيه الجميع لتحضير احتفالاتهم بأفضل طريقة ممكنة،في هذا البحث، نستعرض أسعار كحك العيد ومتطلبات السوق خلال موسم العيد.

يُقدم موقع “الأسبوع” لجمهوره وزواره معلومات تفصيلية حول أسعار كحك العيد في مختلف الأسواق والمتاجر لعام 2025، مما يساعد الزوار في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وفقًا لميزانياتهم واحتياجاتهم،تواجه الأسر تحديات عديدة في هذا الموسم، لذا يُعتبر الاطلاع على الأسعار المتاحة أمرًا في غاية الأهمية،دعونا نستعرض معًا التفاصيل الكاملة حول أسعار الكحك في هذا العيد.

أسعار كعك وبسكويت العيد في المتاجر 2025

– يصل سعر كيلو الكحك المشكل 16 قطعة إلى 160 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو الكحك المشكل 32 قطعة إلى 310 جنيهات.

– يبلغ سعر كيلو الكعك السادة بواقع 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو الكعك السادة بواقع 32 قطعة إلى 280 جنيهًا.

– يسجل سعر كيلو الكعك العجمي بواقع 16 قطعة نحو 145 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو الكعك العجمي بواقع 32 قطعة إلى 280 جنيهًا.

– يبلغ سعر كيلو كحك عين الجمل بواقع 16 قطعة نحو 185 جنيهًا.

– يسجل سعر كيلو بسكويت البرتقال بواقع 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو بسكويت جوز الهند بواقع 36 قطعة إلى 130 جنيهًا.

– يسجل سعر كيلو بسكويت جوز الهند بواقع 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

– يبلغ سعر كيلو بسكويت البرتقال بواقع 36 قطعة نحو 130 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

– يسجل سعر كيلو الكعك السادة نحو 170 جنيهًا.

– يبلغ سعر كيلو الكعك الملبن نحو 160 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو كحك بالمكسرات إلى 230 جنيهًا.

– يبلغ سعر كيلو بسكويت النشادر نحو 170 جنيهًا.

– يسجل سعر كيلو الغريبة السادة نحو 180 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو الغريبة باللوز إلى 210 جنيهات.

– يبلغ سعر كيلو البيتي فور العادي نحو 190 جنيهًا.

– يسجل سعر كيلو البيتي فور الفاخر نحو 220 جنيهًا.

– يصل سعر كيلو بيتي فور سابليه إلى 220 جنيهًا.

– يسجل سعر العلبة المشكلة بوزن كيلو واحد نحو 180 جنيهًا.

– يصل سعر العلبة المشكلة بوزن 2 كيلو إلى 350 جنيهًا.

– تبلغ أسعار العلبة المشكلة بوزن 3 كيلو نحو 520 جنيهاً.

موعد عيد الفطر المبارك 2025

يتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في نهاية شهر مارس 2025، حيث يوافق أول أيام العيد يوم الأحد الموافق 30 مارس،وهذه التوقعات مبنية على الحسابات الفلكية، بحيث سيتم تحري رؤية هلال شهر شوال في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لما تُعلنه دار الإفتاء.

في النهاية، يُعتبر كحك العيد رمزًا ثقافيًا له دلالات عميقة في المجتمع العربي، إذ يُعبر عن الفرح والسعادة بقدوم العيد،يأتي معرفة الأسعار والتحضيرات الهامة بمثابة خطوة أولى لتحقيق تجربة عيد مميزة لكل الأسر،لذا، من الضروري متابعة أحدث الأسعار والخيارات المتاحة، لضمان تحقيق تجربة عيد مميزة ومليئة بالذكريات السعيدة.