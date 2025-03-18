موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري مع روجينا: لا تفوتوا الإثارة!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “حسبة عمري” من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تخاطب قضايا اجتماعية حساسة تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة،يعرض المسلسل تطورات حقيقية وصراعات يومية تعكس واقع المجتمع،كما أنه يعكس معاناة الشخصيات بطريقة تعبر عن الألم والفرح، مما يجعل المشاهدين يتعاطفون مع الوضع الذي يعاني منه الأبطال، وهذا ما يدل على القوة الدرامية التي يتمتع بها العمل بشكل عام،من خلال عرضه للمشاكل القانونية والاجتماعية، يساهم المسلسل في رفع الوعي بالقضايا النسائية.

تطورات أحداث مسلسل حسبة عمري

في الحلقة الرابعة من مسلسل “حسبة عمري”، تواصل الأحداث تصعيدها عندما قرر فاروق وصديقه الجندي وهاني شقيق زوجته زيارة مها، صديقة زوجته هند، لفتح نقاش حول خلافاتهم،ولكن، تصاعدت الأمور سريعًا إلى خلاف كبير خلال محاولة الصلح، ليصل الموقف إلى حد الطلاق،من جهة أخرى، عادت سوسن نجل فاروق وهند إلى المنزل وعليها آثار ضرب، مما أثار قلق الجميع حول وضعه، حيث تعرض حسن للسرقة من قبل سائق التاكسي الذي هدد حياته.

موعد عرض الحلقة الرابعة

يتطلع الجمهور لموعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل “حسبة عمري”، التي تذاع يوم السبت عبر قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً،كما يتم عرض الحلقة نفسها على قنوات النهار في الساعة 800 مساءً، مما يجعله متاحًا لمجموعة واسعة من المشاهدين،بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة WATCH IT في نفس التوقيت.

القضايا الاجتماعية في مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل “حسبة عمري” مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تمس حياة النساء، بما في ذلك قضايا الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى المناقشات حول القوانين المتعلقة بحقوق المرأة،يتناول المسلسل قانون الحسبة وتأثيره على حياة النساء بشكل عميق، مما يجعله عملًا متكاملاً يرتكز على ظل هذه القضايا الحياتية والاجتماعية.

صراعات الشخصيات والعلاقات

تدور أحداث القصة حول زوجين، فاروق وسوسن، بعد زواج استمر 20 عامًا،ومع سفر ابنتهما، يكتشف الزوجان صعوبة التعايش وانكسار العلاقة، مما يؤدي لتصاعد الأزمات بينهما،يدخل كل منهما في صراع طويل يحاول فيه كل طرف التأثير سلبًا على الآخر من الناحية الاجتماعية والنفسية والمادية،كما تقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق “الكدّ والسعاية”، مما يعكس السعي لتحقيق العدالة في العلاقات الزوجية.

أبطال المسلسل وفريق العمل

يضم مسلسل “حسبة عمري” طيفًا من النجوم، منهم النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،العمل إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، بتعاون مع إنتاج Inspire Studios Productions،تتمحور جهود فريق العمل حول تقديم نص محوري يجسد تجارب الحياة اليومية ويطرحها بشكل درامي يجذب المشاهد.

في الختام، يعد مسلسل “حسبة عمري” واحدًا من الأعمال الدرامية التي تميزت بطرح قضايا حقيقية تعكس مجتمعاتنا،من خلال أبرز الشخصيات وتفاعلاتها، يتناول المسلسل رحلة صراع ومعاناة المرأة في المجتمع،وبفضل عرضه المتميز للتغيرات في العلاقات الأسرية، يعكس العمل أهمية الوعي بالقضايا الاجتماعية وقانونية حقوق المرأة،إن مسلسل “حسبة عمري” ليس مجرد سرد درامي، بل هو دعوة للتفكير في القضايا الاجتماعية الواقعية التي تعاني منها العديد من النساء في المجتمع العربي.