طريقة وخطوات التقديم على برنامج تمهير 1446 والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

الرياض - أميرة القحطاني - برنامج تمهير هو إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تدريب الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات والمعاهد على رأس العمل، مما يساعدهم في اكتساب الخبرات والمهارات العملية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة ويعتبر هذا البرنامج فرصة ذهبية للخريجين الذين لم يحصلوا على وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث يتيح لهم العمل في شركات ومؤسسات متميزة في القطاعين الخاص والعام، كما يوفر تمهير مكافآت مالية شهرية للمتدربين، بالإضافة إلى شهادات خبرة معتمدة تعزز من فرصهم المستقبلية.

كيفية التقديم على برنامج تمهير 1446

للتقديم على برنامج تمهير لعام 1446، هناك خطوات محددة عبر منصة طاقات الإلكترونية، تتطلب استيفاء شروط معينة وللتقديم على برنامج تمهير 1446، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

اختر تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول، اختر برامجنا من القائمة الرئيسية، ثم اختر برنامج تمهير.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

اقرأ الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج، ثم وافق عليها.

اضغط على زر إرسال لإكمال عملية التسجيل.

الشروط اللازمة للتقديم على برنامج تمهير

للتقديم على برنامج تمهير، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

المستندات المطلوبة للتقديم على تمهير

لمعرفة مستندات برنامج تمهير 1446 تابع ما يلي: