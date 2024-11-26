ما هو كود تحويل رصيد فودافون من خط لخط 2024 vodafone cash

الرياض - أميرة القحطاني - خدمات فودافون خصصت لها أكواد لسؤال إتمام الخدمة، من ذلك وضع كود تحويل رصيد فودافون من لخط لخط في ثواني، حيث توفره شركة فودافون لعملاءها، التي تعد من أكبر شركات الاتصالات في مصر وتوفر لعملائها العديد من الخدمات الرقمية، ومن أهمها خدمة تحويل الرصيد، وذلك عن طريق كود تحويل رصيد لأي رقم أخر فودافون، كما توفر تحويل الرصيد لجميع الشركات الأخرى، من خلال أكود قد خصصتها الشركة لعملائها، فإذا كنت عميل كارت يمكنك تحويل رصيد حتى 50 جنيه، ويمكن للشخص استخدام تلك الخدمة العديد من المرات.

كود تحويل رصيد فودافون مجانا

عميلنا العزيز يمكنك استخدام كود تحويل رصيد فودافون مجانا من خلال الطريقة التالية:

إدخال ذلك الكود *868* 2* رقم الهاتف* المبلغ المراد تحويله#.

أو الاتصال على رقم 868.

كما يمكن تحويل رصيد فودافون أون لاين من خلال تطبيق أنا فودافون.

توفر لك الشركة تحويل رصيد حتى 50 جنيه.

كود تحويل رصيد فودافون من خط لخط

نقدم لكم كذلك أكواد الغاء خدمات فودافون، كما يمكن لعملاء كارت فودافون استخدام كود تحويل رصيد من خط لخط أخر من خلال ذلك الخطوات:

يمكنك ذلك من خلال بالاتصال على رقم خدمة عملاء فودافون برقم 868 وإتباع الخطوات لتحويل الرصيد.

كما يمكن إدخال كود *868*2* المبلغ المراد تحويله#.

على سبيل المثال: لتحويل 20 جنيه لرقم أخر إدخال رقم *868*2*01000000*20#

كود تحويل رصيد فودافون كاش

هناك العديد من الطرق منها كود تحويل رصيد فودافون مجانا خلال فودافون كاش، باستخدام كود للتحويل من محفظة إلى محفظة أخرى دون اتصال بالإنترنت، وتعمل هذه الطريقة مع الأرقام المفعل بها خدمة فودافون كاش، وذلك يكون من خلال الذهاب إلى أقرب فرع وتفعيل خدمة فودافون كاش، كما يمكنك تحويل رصيد من خلال فودافون كاش عن طريق اتصال ذلك التالي: *9*7*رقم الموبايل*المبلغ#.

اكواد هامة من فودافون

هناك بعض الأكواد المهمة التي يحتاجها عملاء فودافون وهي كالتالي:

لمعرفة أخر اتصال بك من خلال *150#.

للتعرف على التاريخ والوقت من خلال كود *100#.

أما معرفة رقم الهاتف كود *878#.

وللتعرف على الرصيد المتبقي كود *868*1#.

لشحن كارت كود *858* رقم الكارت#.

ازاي استلف 5 جنيه من فودافون؟

خصصت شركة فودافون مصر كود تحويل رصيد فودافون مجانا وأكواد أخرى مهمة تحتاج إليها إذا كان لديك خط خاص بالشركة، وفي حالة حاجتك إلى رصيد يمكنك استلام 4 جنيه في المرة الواحدة عن طريق خدمة سلفني شكرا، بحد أقصى 32 جنيه، وذلك بطلب كود (#3*) وفي كل مرة تحول لك 3 جنيه مع خصم 4 جنيه عند أول شحنة لك.

ازاي احول رصيد فودافون لكل الشبكات؟

إذا كنت تريد معلافة طرق تحويل الرصيد لكل الشبكات (فودافون -أورانج- اتصالات) فعند تحويل رصيد من إتصالات لعملاء الاشتراك الشهري بطلب (770) بمبلغ 30 قرش للدقيقة، أو إرسال رسالة لرقم 770 بها الرقم المراد التحويل إليه ثم مسافة، ثم المبلغ المراد تحويله، أما عملاء الكارت ((*557* رقم المحمول* المبلغ المراد تحويله # ثم اضغط زر الاتصال)).

أما تحويل الرصيد من فودافون يحتاج إلى إدخال(( #المبلغ*رقم الهاتف*2*868*)).