ما هو كود الغاء باقات فودافون 2024 فليكس ونت

الرياض - أميرة القحطاني - تريد الغاء باقات فودافون من خلال أكواد الشركة؟ اليوم من خلال موقعنا سوف نوضح لكم الطريقة الأسهل لإلغاء الاشتراك في باقات فودافون المختلفة سواء كانت انترنت أو تغيير نظام أو غيرها، حيث أن شركة فودافون من أهم شركات الأتصالات في جمهورية مصر العربية والتي توفر العديد من الأكواد التي تساعد العملاء على الأشتراك أو إلغاء الخدمات الخاصة بها ومن أهمها أكواد الإلغاء الباقات، ولذلك يمكنك قراءت ذلك المقال للتعرف على كود إلغاء باقات فودافون.

كود الغاء باقات فودافون نت

يمكن لعملاء فودافون من خلال الاكواد استخدام كود تحويل الرصيد، ويمكنك إلغاء باقات فودافون الانترنت باستخدام الكود المخصص من شركة فودافون، وهو كالتالي:

إلغاء اشتراك باقة الإنترنت بسهولة من خلال الاتصال بالكود *2000* 0 #.

يمكنك أيضًا تغيير أو إلغاء الباقة الخاصة بك للانترنت من خلال تطبيق أنا فودافون عن طريق متجر Google Play.

بالإضافة إلى الغاء باقات فودافون من خلال الموقع الرسمي شركة فودافون والتواصل مع خدمة العملاء.

الغاء باقات فودافون فليكس

لإلغاء باقات فودافون فليكسات أو تغير نظام فليكس كل ذلك يمكنك القيام به بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

فتح شاشة الهاتف المحمول، من خلال الاتصال عليك طلب كود إلغاء باقة فودافون فليكس *880#.

ثم الضغط على زر “اتصال”، وسوف تظهر لك خيارات عديدة، اختار كلمة “المزيد”.

اضغط على كلمة “متابعة” ثم اختيار رقم “4” لتتمكن من تغيير خطة الأسعار.

ثم الضغط على رقم 2 لتحويل نظامك إلى آخر.

وسوف يظهر لك العديد من الأنظمة الخاصة بشركة فودافون ومن بين الخيارات “فليكس حكاوي، كل بــ14 قرش”.

هنا عليك اختيار “نظام كله 14 قرش”.

كما أن شركة فودافون توفر لكم خدمة إلغاء الباقة عن طريق الخدمة الصوتية أو التواصل مع خدمة العملاء على مدار 24 ساعة برقم 888.

كود الغاء باقات فودافون نت

شركة فودافون هي الشركة الأولى في مصر فقد وفرت العديد من الأكواد التي توفر للعملاء الجهد والوقت دون الذهاب إلى فرع الشركة لإلغاء الباقات، لذلك قامت بعمل أكود خاصة للاشتراك أوالإلغاء في الباقات ومن أهمها كود إلغار باقات فودافون للأنترنت وهو *2000*0#.

ازاي الغي اي باقه مشترك فيها؟

الأمر سهل وبسيط كما بينا عن طريق استخدام كود الغاء باقات فودافون حيث تحدد لالغاء فليكس (#880*)، ولخدمة النت من فودافون ( #0*2000*)، واتبع الخطوات التي تظهر لك لاتمام عملية الإلغاء.