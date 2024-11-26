كيف اغير كول تون فودافون؟ أكواد فودافون المجانية 2025

الرياض - أميرة القحطاني - كيف اغير كول تون فودافون؟ السؤال الذي يشغل بال الكثير من مستخدمي شبكة فودافون الشركة الرائدة في مجال الاتصالات داخل مصر، حيث تعد خدمة الكول تون واحدة من أكثر الخدمات الترفيهية المقدمة لدى شركة فودافون وغيرها من شركات الاتصال الأخرى، وتأتي خدمة الكول تون بمقابل مادي بسيط وذلك من خلال اختيار أغنية أو نغمة أو دعاء محدد يقوم باختيارها المستخدم ليستمع إليها المتصل على الرقم.

كيف اغير كول تون فودافون؟

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن طريقة اكيف اغير كول تون فودافون؟ والتي تتسبب في خصم الرصيد وبخاصة إذا تم الاشتراك بها عن طريق الخطأ، أو وجود رغبة في الغاء تلك الخاصية نتيجة عدم توافر الرغبة في الاشتراك بالخدمة، فالأمر سهل عن طريق استخدام كود الغاء الخدمة أو تغيير الكود بالاتصال على (5555).

طريقة الغاء خدمة الكول تون من فودافون

يبحث مستخدمي وعملاء شركة فودافون عن طريقة كيف اغير كول تون فودافون؟ وكذلك الغاء الكول تون من فودافون بشكل مجاني من خلال:

ارسال رسالة على رقم 5555.

كما يمكن أيضا الغاء خدمة الكول تون أيضا من خلال كتابة الكود التالي (#0*555*) والانتظار حتي وصول رسالة تأكيد تفيد بإلغاء الكول تون من فودافون.

وهناك طريقة أخري تمكنك من معرفة كيف اغير كول تون فودافون؟ من خلال :

الاتصال على رقم خدمة العملاء 888 بتكلفة ٥٠ قرش.

أو التواصل عبر رقم الهاتف الارضي الخاص بشركة فودافون ١٦٨٨٨.

طريقة تغيير الكول تون من فودافون

يمكنك تغيير خدمة الكول تون من فودافون في أي وقت من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالشركة ٥٥٥٥.

يمكن للعميل تغيير كود الكول من خلال إدخال الكود التالي*550* ثم ادخال رقم الكود الخاص بالكول تون المراد تغييره قم الضغط على #.

تغيير الكول تون من فودافون

تتيح شركة فودافون مصر لعملائها الكثير من الخدمات مثل الغاء باقات النت، والاشتراك في الكول تون بشكل مجاني لعدد من النغمات والاغاني لمدة يوم واحد فقط، على أن يتم خصم قيمة الكول تون بعد انتهاء مدة العرض. يمكنك الاستمتاع بخدمات الكول تون المقدمة من شركة فودافون بشكل مجاني والخطوات بسيطة وسهلة من خلال أكواد فودافون المجانية.