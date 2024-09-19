أفضل تطبيقات التداول لعام 2024: ميزات وكيفية اختيار الأفضل

الرياض - أميرة القحطاني - بات الاستثمار اليوم اعتمادًا على تطبيقات التداول الرقمية أداة لا غنى عنها على الإطلاق، كونها تمكن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى سوق التداول، والتداول على أصول مالية عالمية دون حاجة لإهدار الوقت، والجهد، فقط الأمر يحتاج منهم جهاز لوحي حتى، ولو كان هاتف محمول، واتصال بالويب.

توفر تطبيقات التداول بشكل عام وسيلة مرنة ومرحة للتداول في الأسهم، العملات، السلع، المعادن، وغيرها من الأصول المتنوعة، وهذا بالتأكيد أمر أكثر من رائع، حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسواق العالمية بضغطة زر، ولكن الفكرة تكمن في كيفية انتقاء التطبيقات الأفضل للتداول من خلالها، لأن مع هذا الكم الهائل من التطبيقات الذي بات متاحًا حاليًا، قد يكون اختيار التطبيق الأمثل مهمة صعبة ومعقدة. لذا في التقرير التالي سنتناول معكم أهم تطبيقات التداول لعام 2024، ميزاتها، وكيفية اختيار التطبيق الأنسب.

تطبيقات التداول وتطورها

تطبيقات التداول هي عبارة عن منصة رقمية يمكن من خلالها التداول على الأصول المالية المختلفة، وإجراء صفقات البيع، والشراء، ليس هذا فقط، فمع تطور التطبيقات أصبحت أكثر سهولة، وتقدم ميزات أعلى لم تكن موجودة في السابق منها التداول بدون عمولة، و التداول التجريبي لاتاحة الفرصة للمبتدئين للتعلم من خلال تطبيق التداول، الأدوات التعليمية المدمجة، أدوات التحليل الفني، والأساسي، وأوامر وقف الخسارة، وغيرها الكثير من الأدوات والخدمات التي تساعد المستثمرين على إدارة تداولاتهم داخل البورصة من عليها بسلاسة، مما يساعد المستثمرين على استغلال افضل الفرص المتاحة في سوق التداول بشكل سريع وفعال.

أهم الميزات في تطبيقات التداول

قبل أن نذكر أسماء تطبيقات التداول بعينها، دعونا نعرف ما هي الميزات التي ينبغي أن تتوفر فيها لكي نستطيع الجزم بأنها الأفضل، وتتمثل في التالي.

واجهة مستخدم سهلة

من المهم جدًا أن يكون تطبيق التداول الذي تنوي التداول فيه لديه واجهة رسومية سهلة في التعامل، فهذا الأمر مهم للغاية، خصوصًا لهؤلاء الأشخاص المبتدئين في مجال التداول، وليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع تطبيقات التداول المعقدة،

يتميز تطبيق التداول الجيد بكونه ذو تصميم بسيط ومريح يمكنك التنقل بداخله بكل سلاسة، وسهولة، مما سيساعدك على إبرام صفقات التداول بسرعة بدون تعقيدات.

التداول بدون عمولة

من أهم الميزات التي انفردت فيها تطبيقات التداول مؤخرًا هي فكرة التداول بلا عمولة، فهي من أهم الأمور التي تلعب عاملًا حاسمًا لجذب المستثمرين للاشتراك فيها، خصوصًا هؤلاء الذين لا يمتلكون ميزانية كبيرة، ولا يريدون تضيع جزء من أموالهم على العمولات.

أدوات تحليل متقدمة

لا يمكن أن نقول على تطبيق تداول أنه جيد بدون أن تتوفر فيه أدوات تحليل متقدمة خاصة لمن يقوم بتطبيق استراتيجيات التداول اليومي، ومعظم تطبيقات التداول حاليًا تتوفر فيها أدوات التحليل، والتي من خلالها يمكن تحليل سوق التداول بشكل أساسي، وفني لمعرفة إلى أين سيتجه سوق التداول الخاص بك، تقدم هذه الأدوات من خلال رسوم بيانية وتفعاليه، وتنبيهات مخصصة، مما سيساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة مبينة على تحليلات السوق الدقيقة.

التعليم والتوجيه

تقدم تطبيقات التداول حاليًا محتوى تعليمي موجه للمتداولين المبتدئين، ويتنوع المحتوى بين مقروء، ومرئي، وأنت إذا كنت مبتديء في مجال التداول من الأفضل لك البحث عن تطبيق التداول الذي يوفر محتوى تعليمي على متنه، لأنه هذا المحتوى سيساعدك في احتراف مجال التداول ومعرفة أهم الاستراتيجيات الموجودة فيه، من خلال معرفة كيفية استخدام المنصة، ومبادئ الاستثمار، وكيفية قراءة الرسوم البيانية، وتحليل السوق الفني، وبالتالي ستكون بمثابة دعم قوي لك للتعلم، والتداول بثقة أكبر.

الأمان والتشفير

تطبيق التداول الذي لا يقدم لك الأمان الكافي والحماية اللازمة لإدارة تداولاتك لا داعي له من الأساسي، لأن التداول يعتمد على التعامل المالي، وبياناتك المالية يجب أن تكون محمية حتى لا تتعرض للسرقة أو الاختلاس، وحاليًا هناك العديد من تطبيقات التداول التي تستخدم تقنيات تشفير قوية لحماية بيانات المستخدمين من الاختراقات أو الاحتيال، وأيضًا هناك العديد من التطبيقات الآن تستخدم تقنيات مثل المصادقة الثنائية (2FA) لحماية الحسابات.

إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة

لكي تنوع محفظتك المالية، يجب أن يوفر لك تطبيق التداول إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة، سواء سوق الأسهم المحلي، أو سوق الأسهم العالمي، فحصر إمكانية الوصول في نوع واحد من الأسهم يقيدك بشكل كبير، ويعرضك المخاطر، ولكن عندما يكون لديك إمكانية الوصول لأسواق مالية متعددة ستتمكن من تنويع المحفظة المالية الخاصة بك، وتقليل المخاطر بشكل كبير، هنا ينصح دوماً الخبراء في الاستعانة بخدمات مثل خدمة إدارة المحافظة المالية المقدمة من فريق ثقة، ليقوم شخص خبير بإدارة الإستثمار بالنيابة عنك.

أفضل تطبيقات التداول لعام 2024

اكسنس Exness

هذا التطبيق من تطبيقات التداول المميزة والشهيرة التي تقدم تداولًا بدون عمولًه، ما يميزه هو واجهة المستخدم السلسة التي لديه، والتي من السهل التعامل معها خصوصًا بالنسبة للمبتدئين، التطبيق تابع لشركة اكسنس المتخصص في الوساطة المالية، والتداول عبر الإنترنت، التي تمتد خبرتها داخل هذا المجال للعديد من السنوات، حيث كان قد تم تأسيسها في عام 2008م ، وهي من التطبيقات الموثوقة والمرخصة التي يمكن التعامل معها بكل أريحية.

ويبول (Webull)

هو تطبيق تداول مجاني بدون عمولات يمتاز بأدوات التحليل المتقدمة التي يقوم بتوفيرها على متن المنصة الخاصة به، حيث ستجد الرسوم البيانية الدقيقة التي تعطي لمحة شاملة عن تحركات السوق، بالإضافة إلى أنه سيتم مدك بالتقارير المالية اللازمة، وكافة أدوات تحليل البيانات المتعمقة، مما يعده خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين يعتمدون على أدوات التحليل الفني في قراراتهم الاستثمارية.

فيديليتي (Fidelity)

تُعد “فيديليتي” واحدة من أقدم شركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى العالم الرقمي. يوفر التطبيق منصة تداول متقدمة مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية المهمة بالنسبة للمستثمرين، والتي منها السندات، الأسهم، والعملات، ولدى التطبيق أدوات تحليل متقدمة، ويوفر تقارير مالية متكاملة، لذا فهو مثالي للمستثمرين.

كيفية اختيار أفضل تطبيق تداول؟

لتنتقي أفضل تطبيقات التداول للتعامل معها اعتمدت التالي في اختيارك.

ابحث عن تطبيق يتناسب مع أهدافك الاستثمارية، فاختار التطبيق الذي يسمح لك بالوصول إلى الأسواق المالية التي تريد الاستثمار فيها.

تأكد من مقارنة الهياكل السعرية الخاصة بتطبيقات التداول الموجودة أمامك، واختار الأنسب لك من حيث الميزانية.

اختار تطبيقات تداول تقدم أدوات تحليل فنية وأساسية، فهذه الأدوات هي الركيزة التي ستعتمد عليها في اختيار قرارات تداول مستنيرة.

اختار تطبيق يوفر دعم سريع وفعال سواء من خلال البريد الإلكتروني، أو الدردشة الحية، أو الاتصال الهاتفي، وبلغات متعددة منها لغة تجيدها حتى تتمكن من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالتطبيق بسهولة.

اختار تطبيق ذو سمعة جيدة من خلال مراجعة التقييمات الخاصة به للمستخدمين السابقين للتأكد من مدى موثوقيته وأمانه.

في النهاية تطبيقات التداول الموجودة في السوق عديدة، والانتقاء فيما بينها يجب أن يعتمد على الأسس التي وضعناها في السابق، نتمنى لكم رحلة تداول ناجحة.