شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام iPadOS 19 سيكون أشبه بنظام macOS في تحديث شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، تخطط Apple لجعل تحديث iPadOS 19 القادم أشبه بنظام macOS. يأتي هذا بعد سنوات طويلة من الشكاوى حول قدرات نظام تشغيل iPad.

وسيتزامن هذا مع تحديثات شاملة أخرى في منظومة Apple، بما في ذلك إعادة تصميم شاملة لأجهزة iPhone بنظام iOS 19، بالإضافة إلى أول تحديث شامل لتصميم أجهزة Mac منذ نصف عقد.

تحديث iPadOS 19:

وقال جرومان :"قيل لي إن تحديث هذا العام سيركز على الإنتاجية وتعدد المهام وإدارة نوافذ التطبيقات - مع التركيز على أن يعمل الجهاز بشكل أشبه بنظام Mac، لقد طال انتظار هذا التحديث، حيث يناشد مستخدمو iPad المتمرسون Apple لجعل الجهاز اللوحي أكثر قوة.

لقد استغرق هذا وقتًا طويلاً، لأربع سنوات على الأقل، تفوقت أجهزة iPad على برامجها بشكل كبير، وهذا بلا شك أحد أبرز شكاوى المستخدمين. من الواضح أن هذا النظام "أشبه بنظام macOS"، وليس macOS مباشرةً، لذا أنا متأكد من أنه سيظل هناك عدد من العيوب.