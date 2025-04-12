شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح تحديثات جديدة لـ ChatGPT لتيسير المحادثات للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI، عن تحديثات جديدة لصالح روبوت الدردشة الخاصة بها ChatGPTمن خلال طرح ميزة جديدة تسهم في تخصيص إجاباته للمستخدمين بناءً على محتوى محادثاتهم السابقة.

وتقول الشركة إن الميزة، التي تظهر في إعدادات كـ "مرجع للذكريات المحفوظة"، تهدف إلى جعل المحادثات مع ChatGPT أكثر ملاءمةً للمستخدمين.



وأضافت الشركة أن التحديث سيضيف سياقًا حواريًا إلى ميزات إنشاء النصوص والصوت والصور في ChatGPT

ستُطرح ميزة الذاكرة الجديدة أولًا لمشتركي ChatGPT Pro وPlus، باستثناء المشتركين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج وسويسرا.

وتؤكد OpenAI أن هذه المناطق تتطلب مراجعات خارجية إضافية للامتثال للوائح المحلية، لكن الشركة ملتزمة بإتاحة تقنيتها هناك في نهاية المطاف.

ولم تُشارك OpenAI أي أخبار جديدة حول إطلاقها لمستخدمي ChatGPT المجانيين.



وصرح متحدث باسم الشركة: "نحن نركز حاليًا على طرحها للمشتركين في الباقات المدفوعة".

تهدف ميزة الذاكرة الجديدة إلى جعل ChatGPT أكثر سلاسةً وشخصيةً - لن تضطر إلى تكرار المعلومات التي سبق لك مشاركتها مع ChatGPT في فبراير، وقد طرحت جوجل ميزة ذاكرة مماثلة في Gemini

ولعدم تفعيل هذه الميزة، يمكنك اختيار إعدادات ChatGPT، اختيار إيقاف ميزة الذاكرة الجديدة، بالإضافة إلى إدارة ذكريات محفوظة محددة.

تقول OpenAI إنه يمكنك أيضًا سؤال ChatGPT عما يتذكره، أو التبديل إلى دردشة مؤقتة للمحادثات التي لن تُخزّن.



تقول OpenAI إن ميزة الذاكرة الجديدة ستكون مُفعّلة افتراضيًا للمستخدمين الذين سبق لهم تفعيل إمكانيات ذاكرة ChatGPT.