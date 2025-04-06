شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق منصة تيك توك للفنانين في هذه الدول فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تيك توك منصة جديدة بعنوان "تيك توك للفنانين"أو TikTok for Artists، حيث تهدف هذه المنصة إلى مساعدة الفنانين على الترويج لموسيقاهم، والتواصل مع معجبيهم، واتخاذ قرارات أفضل لزيادة التفاعل، كما تساعدهم على فهم مقاييس الأداء.

يتوفر تيك توك للفنانين فقط في دول محددة: أستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، ومن المقرر إطلاقه على نطاق أوسع.

وستتيح المنصة الجديدة للفنانين إنشاء حملات لإصداراتهم القادمة والترويج لها على تيك توك، ويمكن أيضًا تحقيق الدخل من هذه الحملات، مع توفير إمكانية الحفظ المسبق على Spotify وApple Music، كما ستتوفر إمكانية إصدار منتجات جديدة.

لعل من أهم الميزات المفيدة هي مقاييس الأداء، يمكن للفنانين معرفة المزيد عن التركيبة السكانية لمتابعيهم، ومعرفة مدى نجاح منشوراتهم وأغانيهم، وأعلنت تيك توك أنها ستُعلن عن المزيد حول المنصة قريبًا.