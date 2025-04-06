شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف بداية من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيضطر مستخدمو الهواتف إلى التخلي عن واتساب في مايو، حيث سيتوقف تطبيق المراسلة عن العمل لدى بعض الهواتف الذكية القديمة.

ولن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بهذا كبيرًا جدًا، بل سيقتصر القلق على أولئك الذين يتمتعون بالمهارة التقنية الكافية للحفاظ على أجهزتهم في حالة تشغيلية جيدة لأكثر من 10 سنوات.

ولكن إذا كنت تستخدم جهازًا قديمًا كهذا، فمن المفيد متابعة القراءة لمعرفة ما إذا كان مدرجًا في القائمة، حيث تقول شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إن هذه التغييرات جزء من تحديثات دورية لضمان بقاء التطبيق آمنًا وفعالًا أثناء العمل مع الهواتف الحديثة.

إليكم الأجهزة التي لن تدعم واتساب ابتداءً من 5 مايو 2025:

- إصدارات iOS الأقدم من 15.1

- هواتف أيفون iPhone 5s، iPhone 6، وiPhone 6 Plus.

ويمكن لبعض مستخدمي iPhone الذين يستخدمون أنظمة iOS قديمة تحديث هواتفهم ببساطة، فإن بعض الأجهزة التي لا تزال قيد الاستخدام لا يمكن تحديثها إلا إلى iOS 12.5.7، وقد تم إصدار أجهزة iPhone 5s ،iPhone 6، وiPhone 6 Plus جميعها في عامي 2013 و2014.

- إصدار أندرويد كيت كات

فيما صدر أول تحديث لتوافق واتساب في 1 يناير 2025، عندما توقف واتساب عن دعم نظام تشغيل Android KitKat بالإضافة إلى أي إصدارات أقدم، وسيظل بإمكان بعض المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون نظام تشغيل KitKat على هواتفهم استخدام واتساب بشرط تحديث أجهزتهم إلى نظام تشغيل أحدث.

ومع ذلك، هناك عدد من طرز الهواتف القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية من الشركة المصنعة، وهذا يعني أنه لا يمكن تحديثها إلى نظام تشغيل أحدث إلا إذا حاول المستخدم إجراء بعض التعديلات البسيطة، ما قد يُبطل ضمان الهاتف وتأمينه ويعرضه لخطر التعطل.

وقد أصبحت هواتف أندرويد التالية غير متوافقة مع واتساب في 1 يناير 2025:

سامسونج: جالاكسي إس 3، جالاكسي نوت 2، جالاكسي إيس 3، جالاكسي إس 4 ميني

موتورولا: موتو جي (الجيل الأول)، رازر إتش دي، موتو إي 2014

إتش تي سي: ون إكس، ون إكس+، ديزاير 500، ديزاير 601

إل جي: أوبتيموس جي، نيكسوس 4، جي 2 ميني، إل 90

سوني: إكسبيريا زد، إكسبيريا إس بي، إكسبيريا تي، إكسبيريا في

تؤثر هذه التغييرات على كلٍّ من تطبيق واتساب العادي وتطبيق واتساب للأعمال، الذي يتطلب نفس متطلبات النظام.