تكنولوجيا: تسريب اغلب مواصفات هاتف HTC Wildfire E7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال HTC موجودة، أو على الأقل العلامة التجارية، رغم عدم وضوح حجم فريق الهواتف الذكية لديها بعد استحواذ Google عليها قبل سنوات. إلا ان HTC تواصل إصدار هاتف أو اثنين من الفئة المتوسطة سنويًا، وقد اقترب موعد الكشف عن هاتفهم الجديد HTC Wildfire E7.

الذي تسربت مواصفاته اليوم قبل إطلاقه في الإمارات قريبًا. ظهر الجهاز في Google Play Console في يناير، مما يعني أن الإعلان الرسمي لن يطول.

سيأتي Wildfire E7 بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة 720×1600، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 420 شمعة. يعمل بمعالج MediaTek Helio G81 مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين القابل للتوسعة.

يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بجانب مستشعر زخرفي بدقة 0.08 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يدعم الجهاز شريحتي SIM مع فتحة microSD منفصلة، وبطارية 4,920 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 10 واط.

كما يتميز بـ Wi-Fi ثنائي النطاق، Bluetooth 5.0، GPS/GLONASS، مستشعر بصمة، ومكبر صوت واحد. يزن 204 جرامات، وأبعاده 166.2 × 77.6 × 8.8 ملم. سيتوفر بلونين: Black Blue وLight Blue. داخل العلبة، ستجد شاحنًا، كابل USB، حافظة TPU، وأداة إخراج الشريحة.

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