تكنولوجيا: آبل تختبر شاشات OLED جديدة من سامسونج لـ iPad mini الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يأتي الجيل القادم من iPad mini مع تحسين كبير للشاشة، حيث تتحول Apple من لوحات IPS LCD إلى OLED. يبدو أن الشركة تختبر حاليًا لوحات OLED من تصنيع Samsung لأصغر أجهزتها اللوحية، وهذا التغيير سيكون بالتأكيد مرحبًا به لو ظهر في iPad mini القادم.

تشير الشائعات إلى إطلاقه في 2026، أي بعد حوالي عامين من الطراز السابق الذي صدر في أكتوبر الماضي. كان هناك حديث في 2023 عن حصول iPad mini 2024 على شاشة OLED، لكن ذلك لم يتحقق، مما أرجأ تقديم تقنية الشاشة الجديدة إلى الجيل التالي.

من المثير للاهتمام أن تركز Apple على تطوير أصغر iPad لديها، مما يشير على الأرجح إلى نجاح خط iPad mini من حيث المبيعات. كما يُشاع أن iPad Air سيحصل على شاشة OLED في 2026، لذا قد نشهد العام المقبل تحول جميع أجهزة iPad إلى OLED، باستثناء الطراز الأساسي الذي سيبقى مع LCD للحفاظ على سعره المنخفض.

بالحديث عن السعر، من المرجح أن تستخدم شاشة iPad mini OLED تقنية LTPS وليس LTPO، ولن تكون من نوع Tandem OLED. ستكون طبقة واحدة بإضاءة جيدة لكن ليست استثنائية، وربما بدون معدل تحديث مرتفع، لتبقى هذه الميزة حصرية لطرازات Pro الأغلى.

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