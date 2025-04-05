شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف القمر يضىء السماء اليوم.. اعرف امتى هيبقى بدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 7 أيام، حيث تبلغ نسبة إضاءته 56%، فإن نصفه مضىء في سماء الليل، على أن يصبح بدرا قريبا عندما تكتمل إضاءة القمر في اليوم الـ14، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، وهذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر أثناء دورانه حول الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ويمر القمر بمرحلة من مراحل القمر تسمى بالربع الأول، المعروفة أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر لأن القمر يبدو نصف مضاء عند رؤيته من الأرض، وهو الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وكتبت ناسا في بيان: "قد يُطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكروا، هذا ليس ما تشاهدونه في السماء حقًا.. أنتم ترون مجرد شريحة من القمر بأكمله، نصف النصف المضاء".