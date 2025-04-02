شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تُطلق macOS Sequoia 15.4.. تعرّف على الأجهزة المؤهلة وأبرز الميزات والتحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل (Apple) رسميًا تحديث macOS Sequoia 15.4 لجميع أجهزة ماك المؤهلة، مقدمةً مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك إعادة تصميم تطبيق البريد (Mail)، تحسينات Apple Intelligence، إضافات جديدة في الصور والبودكاست، وسبعة رموز تعبيرية (Emoji) جديدة.

أبرز الميزات الجديدة في macOS 15.4 1- إعادة تصميم تطبيق البريد (Mail) لتنظيم أفضل

يتضمن التحديث الجديد نظام تصنيف ذكي للبريد الوارد، حيث يتم فرز الرسائل تلقائيًا إلى أربع فئات:

الأساسية (Primary) – للبريد المهم

المعاملات (Transactions) – للفواتير والإيصالات

التحديثات (Updates) – لإشعارات الحسابات والخدمات

العروض الترويجية (Promotions) – للبريد الدعائي

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة عرض “All Mail” المخفي، والذي يظهر على يمين علامة تبويب “العروض الترويجية” لمشاهدة جميع الرسائل في مكان واحد.

تشمل التحسينات الأخرى وضع “Digest View”، الذي يجمع الرسائل المتعددة من نفس المرسل في سلسلة واحدة، وإضافة صور جهات الاتصال لجعل البريد أكثر تشابهًا مع تطبيق الرسائل.

2- تحسينات Apple Intelligence ودعم لغات جديدة

يتوسع دعم Apple Intelligence ليشمل 8 لغات جديدة ولغتين إنجليزيتين إضافيتين، وهي:

• الفرنسية

• الألمانية

• الإيطالية

• البرتغالية (البرازيل)

• الإسبانية

• اليابانية

• الكورية

• الصينية (المبسطة)

• الإنجليزية (سنغافورة)

• الإنجليزية (الهند)

كما تمت إضافة ميزة “Sketch Style” في Image Playground، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور بأسلوب مرسوم يدويًا، مما يضيف المزيد من الخيارات الإبداعية إلى وضع الرسوم المتحركة والتوضيحية.

3- ميزات جديدة في تطبيق الصور (Photos) والبودكاست (Podcasts)

يمكن لمستخدمي تطبيق الصور (Photos) الآن إنشاء أفلام ذكريات (Memory Movies) عبر كتابة وصف بسيط للقصة التي يريدون مشاهدتها، وهي ميزة تم تقديمها لأول مرة على هواتف آيفون العام الماضي.

أما في تطبيق البودكاست (Podcasts)، فقد تمت إضافة أدوات جديدة، منها:

• أداة “Followed Shows” – لعرض الحلقات الأخيرة من البرامج المتابعة

• أداة “Library” – لتخصيص عرض المحتوى المحفوظ أو الذي تم تنزيله

4- إضافة 7 رموز تعبيرية جديدة (Emoji)

أضافت آبل 7 رموز تعبيرية جديدة إلى النظام، وهي:

• وجه بعلامات إرهاق تحت العينين

• بصمة إصبع

• شجرة بدون أوراق

• خضروات جذرية

• آلة القيثارة

• مجرفة

• بقعة حبر أو سائل متطاير

على الرغم من وجود ميزة Genmoji المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال آبل تضيف رموز إيموجي قياسية بناءً على تحديثات Unicode Consortium.

5- ميزة “Quick Start” تصل إلى macOS

أصبحت ميزة “Quick Start”، التي كانت متاحة سابقًا على أجهزة iPhone وiPad، متوفرة الآن على أجهزة Mac، مما يجعل إعداد الجهاز الجديد أسرع عبر مسح رمز خاص لنقل الإعدادات من جهاز قديم إلى جديد بسهولة.

الأجهزة المؤهلة للحصول على macOS Sequoia 15.4

يتوفر التحديث على الأجهزة التالية:

MacBook Air (إصدار 2020 وما بعده)

MacBook Pro (إصدار 2018 وما بعده)

Mac mini (إصدار 2018 وما بعده)

Mac Pro (إصدار 2019 وما بعده)

iMac Pro (إصدار 2017 وما بعده)

Mac Studio (إصدار 2022)

iMac (إصدار 2019 وما بعده)