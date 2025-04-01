شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتحديث تطبيقها الصحى وإضافة طبيب يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت التقارير أن شركة آبل تعمل على تحديث تطبيق الصحة وتخطط لإضافة طبيب ذكى، وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، لتقديم تجربة شخصية للمستخدمين مع تطبيقها، تتضمن تتبعًا شاملًا للبيانات وتوصيات صحية بناءً على هذه المعلومات.

ووفقًا للوصف، يبدو أن هذه الميزة مشابهة لميزة مدرب الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعى في هواتف متعددة، وأفادت تقارير أن شركة أبل تخطط لتجديد تطبيق الصحة الخاص بها.

وأفاد مارك جورمان، من بلومبيرج، في نشرته الإخبارية "باور أون"، أن عملاق التكنولوجيا يعمل على مبادرة جديدة تتضمن تحديث تطبيقه الصحي الحالي وإضافة قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويُقال إن هذه المبادرة تُسمى داخليًا "مشروع مولبيري"، وزعم جورمان أن المشروع يُمثل أولوية قصوى للشركة، ومن المتوقع إصدار التطبيق الجديد بالتزامن مع تحديث iOS 19.4.

ويُقال إن جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في آبل، وسومبول ديساي، رئيسة فرق الصحة في الشركة، يُشاركان بشكل كبير في هذا المشروع ، ويُقال إنهما يُركزان على تجنب أي انتكاسات، مماثلة لتلك التي واجهتها الشركة في الماضي.

وفقًا لجورمان، فشلت آبل سابقًا في تطوير تطبيق صحي يهدف إلى ربط المستخدمين بالأطباء للإجابة على استفساراتهم الطبية العامة ، في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الشركة تعمل على تطوير مستشعر غير جراحي لمراقبة مستوى السكر في الدم لساعة آبل، ولكن من غير الواضح متى سيكون جاهزًا.

مع تطبيق الصحة المُحسّن، تُخطط الشركة، وفقًا للتقارير، للسماح للتطبيق بجمع البيانات من أجهزة مثل آيفون ، وساعة آبل، وسماعات AirPods، بالإضافة إلى الأجهزة المدعومة من جهات خارجية ، وسيُستخدم البيانات بعد ذلك بواسطة نظام ذكاء اصطناعي يُقدم توصيات مُخصصة للمستخدمين لتحسين صحتهم.

ويُقال إن روبوت الدردشة الذكي، الذي سيعمل كطبيب ذكي للتطبيق، مُدرّب باستخدام بيانات من أطباء آبل العاملين ، وزعم جورمان أن الشركة تُخطط أيضًا لاستقدام أطباء خارجيين ذوي خبرة في النوم، والتغذية، والعلاج الطبيعي، والصحة النفسية، وأمراض القلب.

وسيُنتج هؤلاء الأطباء، وفقًا للتقارير، مقاطع فيديو حول الحالات الصحية الشائعة ونصائح لتحسين نمط الحياة ، وستُعرض هذه المقاطع كجزء من توصيات طبيب الذكاء الاصطناعي إذا لاحظ التطبيق مؤشرات صحية سيئة من البيانات المُجمعة.

ويُقال أيضًا إن التطبيق يُتيح تتبع الطعام، وهو مجال جديد للشركة سيُتيح هذا نظريًا للمستخدمين إضافة وجباتهم اليومية، وسيُضيف التطبيق تلقائيًا السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى ، ويُقال أيضًا إن مُدرّب الذكاء الاصطناعي يُقدم توصيات بشأن الكمية الغذائية المُتناولة للمستخدمين.

وأفادت التقارير أن آبل تعمل على إضافة إمكانية الوصول إلى الكاميرا للتطبيق أيضًا ، ويُقال إن هذا سيسمح للطبيب المُزوّد ​​بالذكاء الاصطناعي بمراقبة روتين تمارين المستخدم وتقديم نصائح لتحسين أسلوبه ، ويُقال إن هذه الميزات ستكون مرتبطةً بمنصة Fitness+ التابعة للشركة باشتراك مدفوع، في نهاية المطاف.

ولتمكين الأطباء من تصوير محتوى فيديو للتطبيق المُخطط له، أفادت التقارير أن شركة آبل ستفتتح منشأة جديدة بالقرب من أوكلاند، كاليفورنيا، ويُقال إن الشركة المُصنّعة لهواتف آيفون تبحث أيضًا عن "شخصية طبيب" لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها.