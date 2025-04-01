شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ألعاب جديدة لخدمة Xbox Game Pass يمكنك لعبها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

لن تدع Xbox شهر مارس ينتهي دون أن تقدم لمشتركي Game Pass دفعة أخيرة من الألعاب الجديدة ، والتى تمكنك من اللعب خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وسيكون أبريل شهرًا حافلًا بألعاب Xbox Series X القادمة، مع انطلاقها بـ South of Midnight early و Clair Obscur: Expedition 33، وكلاهما قادمان إلى Game Pass في اليوم الأول، ولكن قبل أن ننشغل كثيرًا بالمستقبل، دعونا نركز على الحاضر ، لدينا إضافة مهمة في اليوم الأول ستثير اهتمام عشاق Fallout ، بالإضافة إلى لعبتين أخريين قادمتين إلى Core وننصح الجميع بتجربتهما ، لا تدع عطلة نهاية الأسبوع هذه تضيع هباءً، وتحقق من هذه الألعاب الرائعة على Game Pass.

1 سقوط الذرة

تختلف لعبة Atomfall عن لعبة Fallout مما تبدو عليه، لكن الأخطاء ليست من بينها ، قد يكون هذا مزعجًا بالتأكيد، ولكنه ليس كافيًا لإلغاء التجربة بأكملها.

ستجد نفسك في منطقة حجر صحي في نسخة تاريخية بديلة من عام 1957 ، حيث كان حريق Windscale الحقيقي أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع ، وهذه اللعبة وحشية من جميع النواحي تقريبًا، ولكنها أيضًا مرنة بشكل لا يصدق ، وتُسمى المهام "التحقيقات"، مما يعني أنه عليك بذل الكثير من الجهد لمعرفة أين تذهب وكيف تريد حلها، و تتميز اللعبة بلحظات رائعة بتصميمها الغامر الشبيه بألعاب المحاكاة، ولكن لا تتوقع لعبة إطلاق نار أو لعبة تقمص أدوار مصقولة.

تتوفر لعبة Atomfall الآن على PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي.

باتمان: أركام نايت

لقد مرّ عالم باتمان بمرحلة صعبة لما يقرب من عقد من الزمان ، كانت لعبة Arkham Knights متوسطة في أحسن الأحوال، وكلما قلّ الحديث عن Suicide Squad: Kill The Justice League، كان ذلك أفضل، مع عدم وجود ما نتطلع إليه في المستقبل القريب، فلماذا لا نجرب آخر لعبة رائعة حقًا لـ Caped Crusader؟ تعرّضت Batman: Arkham Knight لبعض الانتقادات عند صدورها بسبب كثرة طلبها من اللاعب استخدام سيارة Batmobile، لكنها ليست سيئة كما يظن البعض ، وهذه النسخة من Gotham مليئة بالأجواء، مع الكثير من الحركة والعمل البوليسي، وحبكة رئيسية آسرة حتى لو كانت المفاجأة واضحة بعض الشيء، على الرغم من مرور 10 سنوات هذا العام، لا تزال Batman: Arkham Knight أفضل لعبة Batman على الإطلاق.

Batman: Arkham Knight لعبة متاحة الآن على PS4 و Xbox One و Switch و PC.

Tunic

ليس لدى الجميع عطلة نهاية أسبوع كاملة للاستمتاع بلعبة عالم مفتوح ضخمة أو لعبة تقمص أدوار قوية، لذا لنكمل اختيارنا بلعبة Tunic، وهذه اللعبة المستقلة متساوية القياس، وهي جزء من Core، أفضل لعبة شبيهة بلعبة Zelda على Xbox، وستلعب بشخصية ثعلب صغير يستكشف عالمًا، ويجمع الأسلحة والأغراض، ويستكشف الأبراج المحصنة، إلى جانب كونها لعبة قوية، فإن ما يميز Tunic هو أن إحدى أهم عناصر التجميع هي صفحات دليل التعليمات للعبة نفسها، إلا أنها مكتوبة بلغة غير مفهومة ، ويمنحك هذا أدلة كافية لتعرف وجود آليات في اللعبة، ولكن دع الأمر لك لتجربتها بالكامل لتكتشف كيفية استخدامها.

أصبحت لعبة Tunic متاحة الآن على PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S وSwitch والكمبيوتر الشخصي.